Kevin Thozet (Carmignac): Das Gespenst der "Stagflation"

16. Juni 2022 - Der Mai war geprägt von einer optimistischen Interpretation mehrerer schlechter Wirtschaftsindikatoren (vor allem in den USA), sodass sich die Finanzanlagen wieder erholten.

Die Aktienmärkte legten ausgehend von ihrem Monatstief um mehr als 5% zu. Gleichzeitig sank der Druck auf die Anleihenmärkte: Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen ging von 3,2% auf 2,8% zurück und die Kredit-Spreads verengten sich von 4,9% auf 4,2%.

Die Indikatoren deuten auf eine unerwartet starke Konjunkturabschwächung hin (Immobilienmarkt, regionale Konjunkturindikatoren, Einkaufsmanagerindizes usw.). Vor diesem Hintergrund hat sich das vorherrschende Narrativ an den Märkten verändert.

Bisher gingen die Anleger davon aus, dass die Zentralbanken, insbesondere die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), vor allem von der galoppierenden Inflation und weniger von der wirtschaftlichen Eintrübung in Atem gehalten wurden. Inzwischen rechnen sie damit, dass der Präsident der Fed die Gangart wechseln wird: Der Markt erwartet, dass Jerome Powell angesichts der Daten vom letzten Monat seinen geldpolitischen Normalisierungskurs nicht ganz so streng wie ursprünglich erwartet verfolgen und die Zahl der Zinsschritte reduzieren wird.

Dieser erneute Optimismus - der im Wesentlichen von einer überaus negativen Marktstimmung ausgeht - macht jedoch etwas skeptisch und mahnt zur Vorsicht.

Tatsächlich steigen die Preise in bestimmten Marktbereichen unaufhaltsam weiter. Einigen Händlern gelingt es kaum, diese Kostenexplosion weiterzugeben und die Privathaushalte zügeln ihren Konsum. Der Absturz von Walmart an der Börse im letzten Monat veranschaulicht dies: Der US-Einzelhandelsriese verzeichnete in diesem Zeitraum einen Kursrückgang um fast 20%.

In den USA mag der Höhepunkt der Inflation in greifbarer Nähe sein, doch in Europa könnten die Preise bis zum Herbst weiter steigen.

Vor diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass nach der für Juli erwarteten ersten Leitzinserhöhung in Europa die Europäische Zentralbank die Zinsen um 50 Bp. erhöhen wird. Angesichts der unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklungen in den 27 Mitgliedstaaten und der schuldenfinanzierten Hilfsmaßnahmen wirft dies allerdings Probleme auf.

Ein "Zentralbank-Put" scheint daher aktuell nicht in Sicht. Aufgrund der derzeitigen Inflationstreiber (Rückverlagerung von Produktionsketten, Energiewende, Veränderung der Sparstruktur) können die Notenbanken nicht mehr wie früher als Retter in der Not einspringen, um das System am Laufen zu halten.

Dies schürt große Sorgen, da sich durch die jahrelangen weltweiten Stützungsmaßnahmen zahlreiche Blasen gebildet haben. In der Vergangenheit haben Zinserhöhungen praktisch immer zum Platzen spekulativer Blasen geführt bzw. die Märkte in eine Krise gestürzt.

