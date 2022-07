Am Schweizer Aktienmarkt gerät die Erholung der letzten zwei Handelstage ins Stocken. Belastend wirken vor allem Kursverluste bei den Pharmaschwergewichten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt gerät die Erholung der letzten zwei Handelstage ins Stocken. Belastend wirken vor allem Kursverluste bei den Pharmaschwergewichten. Nachdem der Leitindex SMI am vergangenen Donnerstag eines der verlustreichsten ersten Semester seit Jahren beendet hatte, sei an den vergangenen zwei Tagen ein gewisser «Risk-On-Modus» zu beobachten gewesen.

