München (ots) -Unter dem Messemotto "Handwerk, das dein Leben schöner macht - die Sommeredition 2022" findet vom 6. bis 10. Juli 2022 in München nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause wieder die Internationale Handwerksmesse (IHM) statt. Die Münchener Verein Versicherungsgruppe, vor 100 Jahren aus dem Handwerk gegründet, ist als Experte für Versicherungen und Versorgung des Handwerks einmal mehr mit einem eigenen Messestand (Stand 246 in Halle C5) vertreten. Nicht nur Handwerker können sich von den Experten des Münchener Vorsorge- und Pflegespezialisten zu wichtigen Versicherungsprodukten beraten lassen.Im Fokus steht beispielsweise die Bedeutung der Arbeitskraftabsicherung in Form eines Berufsunfähigkeitsschutzes im Vergleich zu Alternativen wie einer Grundfähigkeits- oder Multi-Risk-Versicherung. Detailliert erläutert wird hier die Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung des Münchener Verein, die auch für Nicht-Handwerker attraktiv ist. Beantwortet werden aber auch Fragen zur neuen Deutschen Handwerker Risiko-Lebensversicherung, zur Zahnzusatzversicherung ZahnGesund sowie zur stationären Krankenhauszusatzversicherung KlinikGesund.Als Attraktion an seinem Messerstand setzt der Münchener Verein auf Nachhaltigkeit mithilfe eines PET PEN-Automaten. Aus einer leeren PET-Flasche entsteht ein ressourcenschonender Kugelschreiber, dessen Spitze aus einer Alu-Dose recycelt wurde.Die Internationale Handwerksmesse ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt präsentieren sich an den fünf Messetagen auf über 55.000 Quadratmetern in fünf Hallen rund 1.000 Aussteller aus 60 Gewerken.Für Besucher der Messe gibt es keine G-Regeln und Zutrittsbeschränkungen. Die Maskenpflicht entfällt, zum Schutz aller Messeteilnehmer gilt jedoch in den Messehallen eine Maskenempfehlung und ein Abstandsgebot. Es gibt keinen Ticketverkauf vor Ort. Tickets sind ausschließlich online über die Website der IHM zu erwerben.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5265209