Hamburg (ots) -Nachhaltigkeit ist für die Deutschen ein politisches Thema mit hoher Priorität. 74 Prozent halten Klima- und Umweltschutz für "entscheidend" oder "sehr wichtig". Nur finanzielle Sicherheit im Alter (86 Prozent), Gesundheit und Pflege (80 Prozent) sowie innere Sicherheit (76 Prozent) sind für die Bundesbürger noch bedeutender. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Wie die Deutschen Umwelt und Klima schützen" im Auftrag von Lottoland.Besonders wichtig ist der Schutz von Klima und Umwelt für zwei Gruppen: 85 Prozent der Top-Verdiener mit einem Haushaltsnettoeinkommen ab 4.000 Euro und 82 Prozent der Haushalte mit Kindern schätzen das Thema als bedeutend ein. Der hohe Stellenwert von Nachhaltigkeit spiegelt sich auch im Handeln der Deutschen wider. Zwei Drittel finden, dass sie selbst viel für den Schutz von Klima und Umwelt tun. Immerhin jeder Zweite sagt das auch über seine Mitbürger. Mit 75 Prozent schätzt die Altersgruppe von 50 bis 59 Jahren ihren eigenen Beitrag als besonders groß ein.Zwei von drei Deutschen könnten noch nachhaltiger lebenInsgesamt bemühen sich 88 Prozent der Deutschen, nachhaltig zu handeln. 22 Prozent sind der Ansicht, sie könnten sogar noch viel mehr tun. Etwas mehr Einsatz halten 46 Prozent der Befragten für möglich. Immerhin jeder Fünfte bemüht sich, kann oder will aber nicht noch mehr tun.Mit Blick auf die Altersgruppen sind vor allem die 30- bis 39-Jährigen der Meinung, sie könnten noch viel mehr tun (38 Prozent). Bei Befragten ab 60 Jahren gilt das nur für elf Prozent. Letztere sind auch am ehesten der Ansicht, nicht mehr tun zu können oder zu wollen (26 Prozent). Unter den 30- bis 39-Jährigen ist das nur bei 13 Prozent der Fall.Deutsche sehen beim Klimaschutz vor allem die Bundesregierung in der PflichtEin wichtiger Treiber hinter dem Engagement der Deutschen ist Verantwortungsbewusstsein. Jeder Vierte sieht in Sachen Nachhaltigkeit sogar in erster Linie die Bürger in der Pflicht. Davor kommt nur die Bundesregierung. 42 Prozent der Deutschen halten sie beim Schutz von Umwelt und Klima für hauptverantwortlich. Hinter den Bürgern folgen Unternehmen (20 Prozent) und die Europäische Union (zwölf Prozent).Mehrheit der Deutschen nimmt wenig Einsatz der Bundesregierung fürs Klima wahrTrotz ihrer hohen Verantwortung für den Schutz von Umwelt und Klima meinen nur 46 Prozent der Befragten, dass die Bundesregierung viel für Nachhaltigkeit tut. Bei Unternehmen sind 41 Prozent dieser Ansicht, bei der Europäischen Union 40 Prozent.Am größten ist der Rückhalt für Bundesregierung, Unternehmen und EU bei Menschen von 30 bis 49 Jahren. Eine knappe Mehrheit von ihnen ist der Meinung, dass Berlin viel für den Schutz von Umwelt und Klima tut. Auch mit Blick auf Firmen und EU ist fast die Hälfte von ihnen dieser Ansicht.Über die Studie:An der Studie "Wie die Deutschen Umwelt und Klima schützen" nahmen 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren teil. Die repräsentative Befragung im Auftrag der Lottoland-Gruppe wurde im Januar 2022 online durchgeführt.