FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Dienstleister haben im Juni spürbar an Dynamik verloren. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,4 von 55,0 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit fünf Monaten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,4 vorhergesagt. Vorläufig war für Juni ebenfalls ein Wert von 52,4 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Nachholeffekte nach Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen lassen allmählich nach und die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit sowie die hohe Inflation sorgen ebenfalls für ordentlichen Gegenwind", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Dass es bei der Nachfrage erste Einbußen zu verzeichnen gab, zeigt sich zudem daran, dass die Neuaufträge erstmals seit einem halben Jahr in den roten Bereich rutschten, was wiederum nichts Gutes für die kurzfristigen Wachstumsprognosen verheißt."

Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 51,3 von 53,7 Punkten im Vormonat. Der deutsche Privatsektor hat somit den fünften Monat in Folge an Schwung verloren.

July 05, 2022 04:08 ET (08:08 GMT)

