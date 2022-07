Die WERTGARANTIE Group verkauft 100% der Anteile an der AGILA Tierversicherung AG an die europäische Haustierversicherungsplattform der JAB Holding Company, die Pinnacle Pet Group (PPG). Dafür wird sich die WERTGARANTIE Group an der PPG-Plattform beteiligen. Der Abschluss der Transaktion soll im vierten Quartal 2022 erfolgen, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Führende paneuropäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...