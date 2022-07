Beijing (ots/PRNewswire) -Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility (Xinghuo BIF) und Zetrix haben gemeinsam die Einführung von Blockchain-basierten Identifikatoren (BID) / Verifiable Credentials (VC) und Blockchain-basierten E-Signing-Diensten auf internationalen Märkten angekündigt, ein wichtiger Meilenstein bei der Ermöglichung grenzüberschreitender Geschäfte mit China auf der Blockchain.Xinghuo BIF ist eine von China initiierte internationale Blockchain-Infrastruktur, die von allen Ebenen der chinesischen Regierung unterstützt wird, während MY E.G. Services Bhd ("MYEG") betreibt über seine Zetrix-Blockchain den internationalen Supernode des Xinghuo BIF, um Unternehmen außerhalb Chinas mit dem Xinghuo BIF zu verbinden. Xinghuo BIF löst derzeit täglich 94 Millionen Identifikatoren auf und ist damit die am meisten genutzte Plattform, was diesen Anwendungsfall in der Praxis bestätigt.Die BID, eine offizielle DID-Methode, die im DID Specification Registry des World Wide Web Consortium (W3C) gelistet ist, ist ein neuer Ansatz zur Realisierung dezentraler Identität auf Basis der Xinghuo BIF. Die erste Phase der Einführung des BID umfasst die Einführung chinesischsprachiger Zeugnisse, Abkommen und der entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die als Grundlage für die Einrichtung solcher Abkommen dienen. Zetrix wird chinesische Unternehmen, die im inländischen Xinghuo BIF-Netzwerk unterschreiben, mit ihren internationalen Partnern, die im Zetrix-Netzwerk unterschreiben, verbinden.Der BID-Service ist eine Erweiterung des bestehenden Xinghuo BID- und Xinghuo Blockchain-basierten E-Signing-Services, der im Februar 2022 offiziell eingeführt wurde. Am 12. Oktober 2021 wurde in einer Absichtserklärung zwischen der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) und der in Malaysia ansässigen MYEG, die die Zetrix-Kette gegründet hat, der strategische Kooperationsrahmen zwischen Xinghuo BIF und Zetrix als internationale Infrastruktur zur Anbindung des chinesischen Xinghuo-Netzwerks an internationale Märkte angekündigt."BID und Verifiable Credential bilden eine entscheidende Grundlage für die Digitalisierung von Handel und Dienstleistungen. Abgesehen von den Prozess- und Handelseffizienzen, die wir uns vorstellen, wird dies auch den Bedrohungen durch Fälschungen entgegenwirken", sagte Dr. Jin Jian, Präsident des Institute of Industrial Internet and Internet of Things Institute (IIIIoT), CAICT"BIDs und VCs sind entscheidende Bausteine eines stärker vernetzten Web 3. Sie sind die grundlegenden Werkzeuge, auf die dezentrale Anwendungen zurückgreifen können, um eine Vielzahl neuer Dienste bereitzustellen, die das gesamte Potenzial von Blockchain-Plattformen ausschöpfen würden. Keine andere Blockchain-Plattform bietet derzeit diese Dienste im Umfang an, der Xinghuo - Zetrix entspricht, und wir freuen uns, dass wir in diesem realen Anwendungsfall weltweit führend sind", sagte TS Wong, Group Managing Director von MYEG.Zetrix hat die Aussteller von Berechtigungsnachweisen und die Zertifizierungsstellen einbezogen, um sicherzustellen, dass die registrierten Informationen den Tatsachen entsprechen, und arbeitet weiterhin mit weiteren Interessengruppen zusammen, um die Integrität dieser wichtigen Einrichtung zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter zetrix.com.Die fehlende Schicht des InternetsDie Blockchain-Identität wurde oft als die fehlende Schicht des Internets bezeichnet, obwohl dies in der Regel dazu geführt hat, dass es mehrere Identifikatoren für jeden Benutzer gibt, die oft nur vorübergehend oder nicht mit der realen Identität der Benutzer verbunden sind.Durch die Zusammenarbeit von Xinghuo und Zetrix würde diese grundlegende Schicht und ihr Design den Nutzern direkte Kontrolle und Eigentum geben, ein entscheidender Unterscheidungsfaktor, der eine neue Welle von digitalen Web 3-Prozessen und -Transaktionen ermöglichen wird.Die Zetrix DID-Lösung, die mit dem Xinghuo Blockchain-basierten Identifikator (BID) konform ist, wird einen On-Chain-Signierungsdienst bereitstellen, der es den Nutzern ermöglicht, Transaktionen mit sicheren und verifizierten Identitäten durchzuführen.Der daraus resultierende Zetrix Blockchain-basierte E-Signing Service bietet:I. Unterstützung für mehrere Signiervorlagen und benutzerdefinierte Transaktionen,II. Überprüfung der Dokumente/Befähigungsnachweise einer Person oder eines Produkts, undIII. Einsichtnahme in Dokumente oder BeglaubigungenOrganisationen können diesen Dienst nutzen, indem sie Informationen eingeben und mit ihrem BID signieren, um Zertifikate/Zertifikate auf der Zetrix-Blockchain auszustellen. Nutzer in China und anderswo, die Zugang haben, können über den BID-Kennzeichnungsdienst schnell nach relevanten Informationen suchen und umgekehrt.Der Zetrix Blockchain-basierte E-Signing-Service führt die Verwaltung von Unterschriften über den gesamten Lebenszyklus hinweg durch, verwaltet Betriebsaufzeichnungen und die Extraktionsfähigkeit, um die Nachfrage nach Anfragen und Prüfungen zu erfüllen. Am wichtigsten ist, dass diese Dokumente rechtsverbindlich sind, wenn sie den chinesischen Gesetzen entsprechen.Dies wiederum wird die Effizienz von grenzüberschreitenden Transaktionen und Vereinbarungen für verschiedene Anwendungsfälle verbessern. Durch die Unterstützung von Ein- und Mehrparteien-Transaktionen wird der Dienst in der Lage sein, die Anforderungen von Kunden in vielen Kontexten, einschließlich B2B und B2G, zu erfüllen.Überprüfbare ZeugnisseDer Xinghuo-Zetrix-Blockchain-Zertifikatsservice demonstriert, dass Nutzer die Echtheit jedes Zertifikats oder Ausweises abfragen können. Sie reicht von staatlich ausgestellten Bescheinigungen wie dem offiziellen Wohnsitz über die Herkunft von Waren bis hin zur Einhaltung internationaler Standards durch Unternehmen.Die Benutzer können Zertifikate online authentifizieren, anstatt sich auf die traditionellen Methoden der Ausstellung von Papierdokumenten zu verlassen. Diese Berechtigungsnachweise können dann unabhängig anhand der öffentlichen BID des Ausstellers überprüft werden. Darüber hinaus können digitale Ausweise intelligente Funktionen, d.h. eine Programmierlogik, enthalten.Die Kombination aus BIDs und verifizierbaren Ausweisdiensten ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle, von der einfachen Ausstellung von Zertifikaten bis hin zu intelligenten Produktauthentizitätsdokumenten mit Besitzvergangenheit und programmierbaren, von der Regierung ausgestellten Ausweisen.Als ständiges Anliegen wird Zetrix weitere Vorlagen für Signieranlässe, Erweiterungsumgebungen und API-Integration entwickeln, um sichere und effiziente Identifizierungsdienste für alle Branchen anzubieten.Über ZetrixZetrix ist eine öffentliche Layer-1-Blockchain, die intelligente Verträge ermöglicht und Datenschutz, Sicherheit und Skalierbarkeit bietet. Die kryptografische Infrastruktur von Zetrix kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, um Regierungen, Unternehmen und ihre Bürger mit einer globalen Blockchain-basierten Wirtschaft zu verbinden.Die grenzüberschreitenden und kettenübergreifenden Integrationen mit Xinghuo BIF ermöglichen es Zetrix, als Blockchain-Gateway zu fungieren, das den Handel und die Wirtschaft weltweit erleichtert, indem es wichtige Bausteine für Web3-Dienste bereitstellt.Über Xinghuo BIFMit besonderer Unterstützung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie ist Xinghuo BIF eine der größten Blockchain-Infrastrukturen, die von allen Ebenen der chinesischen Regierung unter der Leitung der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) unterstützt wird. Als Grundlage der digitalen Wirtschaft ist Xinghuo BIF mit der Interoperabilität ausgestattet, die es ermöglicht, öffentliche Identifizierungsdienste über verschiedene Branchen und Regionen hinweg auf der Grundlage von zugelassenen öffentlichen Blockchains und dezentralen Identifizierungsmerkmalen bereitzustellen und so die industrielle Digitalisierung und Datenbewertung zu ermöglichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852539/Zidentity_1920x1080__with_text__v1.jpgPressekontakt:Frau Cheryl Lee,sj.lee@myeg.com.myOriginal-Content von: MY E.G. Services Berhad, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164181/5265244