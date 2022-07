Mainz (ots) -Monstera und Co. sind beliebt. Doch der Boom hat Folgen für Mensch und Umwelt in den Produktionsländern. Die ZDF-Umweltdokumentation "planet e." zeigt am Sonntag, 10. Juli 2022, 15.45 Uhr, die Schattenseiten des Geschäfts mit den Zimmerpflanzen. Der Film "Vorsicht Zimmerpflanzen. Der Klimakiller in den eigenen vier Wänden?" von Judith Paland ist ab Freitag, 8. Juli 2022, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar.Mit einem Marktvolumen von 1,7 Milliarden Euro haben sich Zimmerpflanzen zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. In Europa machen strenge Regeln beim Einsatz von Pestiziden, enorme Energiekosten und hohe Löhne den Anbau von Zimmerpflanzen unattraktiv. Billig produziert werden sie daher in Ländern mit guten klimatischen Bedingungen - wie Costa Rica. Auf dem Rücken der Umwelt und der Niedriglohnarbeiter werden dort mithilfe von gefährlichen chemischen Pflanzenschutzmitteln und dem massiven Einsatz von Dünger Stecklinge im Akkord hochgezogen. Die Folgen: ausgelaugte Böden, verschmutzte Gewässer, kranke Arbeiter. Viele der eingesetzten Pestizide kommen aus Europa; dort ist ihr Einsatz verboten. Über die Zimmerpflanzen kommen die Pestizide aber wieder in die eigenen vier Wände, sagt Corinna Hölzel vom BUND.Der Verbraucher selbst kann kaum nachverfolgen, woher seine Zimmerpflanze stammt. Trotz eines EU-Pflanzenpasses fehlt es an Transparenz für den Kunden. Er erfährt nur, wo seine Pflanze zuletzt kultiviert wurde. Und das ist meist in Europa. So können schlechte Arbeitsbedingungen und der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in den Herkunftsländern verschleiert werden.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon 06131 - 701 6478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planete"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5265259