Nio lieferte im zweiten Quartal 25.059 Fahrzeuge aus. Damit lag das E-Mobility-Start-up am oberen Ende der Prognosespanne von 23.000 und 25.000 Fahrzeugen. Für die Aktie sollte damit der Grundstein für die Fortsetzung der Kurserholung gelegt sein.Nio nimmt wieder deutlich Fahrt auf. Das Elektroauto-Start-up lieferte im Juni 12.961 Fahrzeugen aus. Ein Plus von 60,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Gleichzeitig stellt dies einen neuen Rekord in der noch jungen Unternehmensgeschichte dar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...