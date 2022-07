Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Rezessionssorgen an den Märkten sprunghaft zugenommen hatten, erfolgte in der vergangenen Woche ein brutales Neubepreisen der Zinserwartungen für die EZB, aber auch für die FED, so die Analysten der DekaBank.Entsprechend deutlich hätten die Renditen vor allem bei kurzen und mittleren Laufzeiten nachgegeben. Dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Handelstagen fortsetzen werde, sei unwahrscheinlich. In Europa dürfte ein Lieferstopp für russisches Gas zumindest bei den Zinsen schon zum großen Teil eingepreist sein. Entsprechend erscheine ein Rückgang der Renditen 10-jähriger Bunds deutlich unter 1,20% wenig wahrscheinlich in einem Umfeld, in dem die Inflationsprognosen für 2022 und 2023 weiter nach oben angepasst würden. Anders sehe es bei Credit aus. Hier seien die Unsicherheiten deutlich höher, da unklar sei, wie schnell eine Gasrationierung auf den Credit-Ratings der Unternehmen lasten werde. Entsprechend nervös würden die Marktteilnehmer bleiben. (Märkte im Fokus vom 04.07.2022) (05.07.2022/alc/a/a) ...

