Bern (ots) -Atemberaubende Landschaften, nachhaltige Entwicklung und lokale Produkte: In der neuen fünfteiligen Dokumentationsreihe "Rendez-vous im Park" gehen Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) auf Entdeckungsreise in fünf Schweizer Naturpärke. Die Produktion von SRF, RTS und RSI wird ab dem 8. Juli auf SRF 1, dem 11. Juli auf RTS 1 und dem 31. Juli auf RSI LA 1 ausgestrahlt. Ab dem 25. August ist sie zudem auf Play Suisse verfügbar.Vom Sihlwald über den Parco Val Calanca bis hin zum Entlebuch: In der neuen Dokumentationsreihe "Rendez-vous im Park" machen sich Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) gemeinsam auf den Weg, um fünf Naturpärke von nationaler Bedeutung zu entdecken. Zusammen mit den Protagonisten des Gebiets tauchen sie in die Naturpärke ein, mit dem Fokus auf der Nachhaltigkeit und der Entdeckung der natürlichen, historischen und kulturellen Schönheit - wobei auch die lokalen Produkte probiert werden.Die nationale SRG-Produktion "Rendez-vous im Park" wurde von RSI umgesetzt, basierend auf einer Idee der Autoren Christian Bernasconi, Davide Conconi und Elia Regazzi. Alle Folgen werden gleichzeitig von den drei Referenten der drei Unternehmenseinheiten der SRG, Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI), moderiert. Die Vielfalt der verschiedenen Kulturen und Sprachregionen wird sichtbar.Die Ausstrahlung der fünfteiligen Dokumentationsreihe à 45 Minuten findet wöchentlich statt: Ab Freitag, dem 8. Juli, jeweils um 21.00 Uhr auf SRF 1, ab Montag, dem 11. Juli, jeweils um 20.05 Uhr auf RTS 1 und ab Sonntag, dem 31. Juli, jeweils um 18.05 Uhr auf RSI LA 1. Gestartet wird im Wildnispark Zürich (Sihlwald), gefolgt vom Parco Val Calanca, dem Parc du Doubs, dem UNESCO-Biosphärenreservat und Regionalpark Entlebuch und der letzte Stopp ist der Schweizerische Nationalpark. Die gesamte Reihe ist zudem ab dem 25. August auf der SRG-Streaming Plattform Play Suisse verfügbar.Die SRG engagiert sich seit ihrer Gründerzeit für den Dokumentarfilm und hat allein 2021 76 TV- und Kino-Dokumentarfilme im Rahmen des Pacte de l'audiovisuel (https://www.srgssr.ch/de/was-wir-tun/kultur/filme-und-serien/pacte-de-laudiovisuel) koproduziert. Auch auf der Streaming-Plattform Play Suisse wird dem Dokumentarfilm eine grosse Bedeutung beigemessen: Rund zwei Drittel der Inhalte sind Dokumentationen.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100892124