- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2140 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2500 (2750) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS M&G PRICE TARGET TO 191 (212) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2034 (2235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 305 (335) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARKS & SPENCER TARGET TO 155 (165) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NEXT PLC TARGET TO 6200 (7850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS 888 HOLDINGS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 350 PENCE - EXANE BNP CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 60 (110) PENCE - EXANE BNP CUTS BURBERRY TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1900 (2500) PENCE - EXANE BNP RAISES ASOS TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 850 PENCE - EXANE BNP RAISES NEXT PLC TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 7100 (7000) PENCE - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 76,05 (89) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES TARGET TO 154,80 (232,40) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 947 (966) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 2769 (3156) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 687 (757) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 880 (1270) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CURRYS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 65 (160) PENCE - JEFFERIES CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7000 (7500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1600 (1650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1040 (1049) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1160 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 975 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TO 'BUY' ('HOLD') - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4000 (3780) P - 'OW' - RBC CUTS ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING TARGET TO 450 (485) P. - 'OUTPERF.' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1700 (1940) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DECHRA PHARMA TO 'OUTPERFORM' (SECTOR P,) - PRICE TARGET 4200 (5300) PENCE - STIFEL STARTS DIAGEO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4530 PENCE



- GOLDMAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 625 (747) PENCE - 'NEUTRAL'



