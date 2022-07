Die Aktie von ProSiebenSat.1 sackt am Dienstag um mehr acht Prozent ab und fällt dabei auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Grund dafür ist eine aktuelle Branchenstudie der Experten von Goldman Sachs, in der vor Ergebnisrisiken gewarnt wird. Der MDAX-Konzern sei davon besonders betroffen.Die Analysten der renommierten US-Investmentbank senkten in einer Branchenstudie generell ihre Ergebnisschätzungen für europäische Internet- und Medienwerte. Bei von Werbung abhängigen Unternehmen reduzierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...