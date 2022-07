Barrick Gold (TSX: ABX / WKN 870450) meldet zum Ende des ersten Halbjahres 2022, dass der riesige Goldminenkomplex Loulo-Gounkoto in Mali auf dem besten Wege sei, die Produktionsprognose von 510.000 bis 560.000 Unzen des gelben Metalls zu erreichen. Man werde zudem in der Lage sein, so die Nummer Zwei der Goldbranche weltweit, die jährlich abgebauten Reserven zu ersetzen und so das Minenleben über 2037 hinaus zu verlängern.Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...