Xceedance, ein globaler Anbieter von strategischer Betriebsunterstützung, Technologie und Datendiensten für Versicherungsunternehmen, gab die Ernennung von Isabelle Clausner und Tracy Harrington Cloud bekannt, die über langjährige Erfahrung in der Branche verfügen und die Interaktionen des Unternehmens mit Versicherern in der europäischen Region entwickeln und verwalten sollen.

Isabelle Clausner tritt Xceedance als Vice President, Client Executive für Südeuropa bei und hat ihren Sitz in Paris. Sie wird ihre mehr als 20-jährige Erfahrung in den europäischen Versicherungsmärkten nutzen, um die Fähigkeiten von Xceedance einzubringen und die strategischen Prioritäten der Versicherer in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal zu unterstützen. Zuletzt war Clausner als Leiterin der Kunden- und Maklerbetreuung für AIG Europe tätig. Davor hatte sie Führungspositionen bei Generali Global Corporate Commercial (GC&C), Zurich Insurance und Deutsche Post DHL Group inne, sowie eine frühere Position bei AIG Europe.

Tracy Harrington Cloud tritt Xceedance als Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung bei, mit Sitz in der Londoner Niederlassung des Unternehmens. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und war unter anderem als Leiterin des internationalen Vertriebs bei AXIS Europe SE sowohl für die Strategie als auch für die Geschäftsentwicklung im internationalen Maklermarkt verantwortlich. Zuvor war Harrington Cloud bei Marsh tätig, wo sie die Beratungsgruppe für Versicherer in Großbritannien mitbegründete, als Kundenbetreuerin arbeitete und neue Geschäfte förderte. Im Jahr 2017 wurde sie mit dem renommierten Business Insurance Woman to Watch Award ausgezeichnet.

"Ich freue mich, Isabelle und Tracy beide sehr erfahrene Versicherungsexpertinnen im Xceedance-Team in Europa willkommen zu heißen", sagte Justin Davies, Xceedance Senior Vice President und Leiter der Region EMEA. "Da unser Unternehmen weiter expandiert und die Bedürfnisse globaler Versicherungsorganisationen erfüllt, ist Europa ein wichtiger Wachstumsmarkt. Ich bin zuversichtlich, dass die tiefgreifenden Fachkenntnisse im Versicherungsbereich und die Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen von Isabelle und Tracy uns bei unserer Hauptaufgabe helfen werden, die vielfältigen operativen Anforderungen der europäischen Versicherer zu erfüllen."

Um mit Isabelle Clausner, Tracy Harrington Cloud oder Justin Davies in Kontakt zu treten, senden Sie bitte eine E-Mail an contact@xceedance.com.

Über Xceedance

Xceedance bietet strategische Betriebsunterstützung, Technologie- und Datenservices, um die Effizienz von Versicherungsunternehmen weltweit zu steigern. Das Unternehmen unterstützt Versicherer bei der Markteinführung von Produkten, der Implementierung intelligenter Technologien, dem Einsatz fortschrittlicher Analysen und der Optimierung von Geschäftsprozessen. Weitere Informationen finden Sie unter www.xceedance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005172/de/

Contacts:

Stephen Breen, Rein4ce Ltd

Tel: +44 (0)7843 076556

E-Mail: stephen.breen@rein4ce.co.uk