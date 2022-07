Die Gas-Krise in Europa erstickt erneut zaghafte Erholungsversuche an den Aktienmärkten. Positive Impulse aus China rückten am Dienstag schnell in den Hintergrund. Damit verpufften auch die anfänglichen Kursgewinne und Dax sowie EuroStoxx50 gaben jeweils rund ein Prozent auf 12.631 beziehungsweise 3416 Punkte nach. "Der Streik von Norwegens Öl- und Gasarbeitern ist genau das, was der angespannte Erdgasmarkt in Europa im Moment nicht gebrauchen kann", ...

