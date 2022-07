Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die überraschende Erholung des Ifo-Index, solide US-Arbeitsmarktdaten, leicht sinkende US-Anleiherenditen, die Zinssenkung der PBoC für Kredite mit Laufzeiten von fünf Jahren, die Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung und die Aufhebung von Coronabeschränkungen in Shanghai seien positive Faktoren für die Aktienmärkte im Mai 2022 gewesen. Dagegen hätten schwache deutsche Wirtschaftsdaten, der Anstieg der Inflation im Euroraum auf 8,1%, restriktivere Äußerungen der EZB und der FED, der weitere Anstieg der Euro-Anleiherenditen, der fallende ISM-Index, die schwachen US-Wohnungsmarktdaten, der Sprung der US-Inflation auf 8,4%, der Startschuss für die Reduzierung der FED-Bilanz, das EU-Ölembargo gegen Russland im leider anhaltenden Ukraine-Krieg und das Festhalten an der Null-Covid-Strategie in China die Aktienmärkte im Mai belastet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...