In Hannover laufen wieder ID.-Buzz-Fahrzeuge vom Band. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat die wegen Qualitätsproblemen mit der Batterie für eine Woche unterbrochene Produktion wieder aufgenommen. Im Verlauf der Woche soll wieder das Niveau vor der Pause erreicht werden. "Die Produktion des ID Buzz im VWN-Werk in Hannover ist am 4. Juli 2022 wieder planmäßig angelaufen", sagte ein Unternehmenssprecher ...

