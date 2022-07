München (ots) -Nur wenige Tage vor dem Kinostart von THOR: LOVE AND THUNDER stand Disneyland® Paris ganz im Zeichen göttlicher Heldinnen und Helden. Zehn Studierende der AMD Akademie Mode & Design (AMD), Fachbereich Design der Hochschule Fresenius, haben in den letzten Wochen einzigartige Designs entworfen, die nun exklusiv und in Anwesenheit von AMD-Projektleiterin Shirin Williams präsentiert wurden - und das vor eindrucksvoller Kulisse! Im Disney Hotel New York - The Art of Marvel in Disneyland® Paris präsentierten Influencerin Eda Vendetta, Twitch-Streamerin Isabell Schneider aka Honeypuu, Influencer Dillan White, und TikTok-Star Jacob Rott (Elevator Boys) zehn einmalige Lifestyle-Looks, inspiriert von Taika Waititis neuestem Geniestreich und unter dem Motto Heart Meets Hammer. Fotografiert wurden sie von Fashion-Photographer Stephie Braun, deren Bilder mit einem starken, coolen Look bestechen.Das Disney Hotel New York - The Art of Marvel ist ein absolutes Highlight für Marvel Fans: Neben der eleganten Einrichtung wird hier eine der weltweit größten Sammlungen von Marvel Kunstwerken, mit mehr als 350 Exponaten ausgestellt. Als Shooting-Hintergrund dienten unter anderem die Infinity Presidential Suite, das Manhattan Restaurant und die Super Hero Station mit Thors Hammer Mjölnir.Am 20. Juli 2022 eröffnet Disneyland® Paris zudem seinen brandneuen Marvel Avengers Campus. In dem einzigartigen Themenbereich warten zahlreiche Attraktionen auf die nächste Generation von Helden und Heldinnen. Isabell Schneider und Jacob Rott durften bereits exklusiv vorab einen ersten Blick auf den Avengers Campus werfen und einige der Outfits vor dem legendären Quinjet der Avengers und dem eindrucksvollen Eingang des Avengers Campus präsentieren.Zum Film:In THOR: LOVE AND THUNDER begibt sich Thor (Chris Hemsworth) auf eine Reise, wie er sie noch nie erlebt hat - und auf die Suche nach innerem Frieden. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gorr (Christian Bale) unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt sich Thor Hilfe von Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) und seiner Ex-Freundin Jane Foster (Natalie Portman), die - zu Thors großer Überraschung - auf unerklärliche Weise als "Mighty Thor" seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt. Gemeinsam begeben sie sich auf ein kosmisches Abenteuer, um das Geheimnis von Gorrs Rache zu lüften und ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Oscar®-Preisträger Taika Waititi ("Jojo Rabbit", "Thor: Tag der Entscheidung") übernimmt erneut die Regie bei dem langersehnten vierten Teil der Thor-Reihe. Zum herausragenden Ensemble gehören Chris Hemsworth ("Thor: Tag der Entscheidung") als Donnergott, Natalie Portman ("Black Swan") als "Mighty Thor" Jane Foster, Tessa Thompson ("Creed - Rocky's Legacy") als mutige Valkyrie, Taika Waititi ("Jojo Rabbit") als Stein-Alien Korg und Christian Bale ("The Dark Knight") als gefährlicher Gegenspieler Gorr. THOR: LOVE AND THUNDER ist der sechste Film der Phase 4 im MCU und wurde produziert von MCU-Mastermind Kevin Feige und Brad Winderbaum ("Thor: Tag der Entscheidung").Über die AMD Akademie Mode & DesignDie AMD Akademie Mode & Design entwickelt Bildungsprogramme für die Kreativwirtschaft. Seit über 30 Jahren bietet sie akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge sowie anerkannte Aus- und Weiterbildungen an und qualifiziert für die Bereiche Mode, Design, Kommunikation und Management. Über 2.200 Studierende werden aktuell an den Standorten Hamburg, Düsseldorf, Wiesbaden, München und Berlin ausgebildet. Die AMD begründet den Fachbereich Design der Hochschule Fresenius - eine der größten und ältesten privaten Hochschulen Deutschlands. www.amdnet.dePressekontakt:Melanie HahnPressesprecherinT +49 221 973199-507 · M +49 171 359 2590melanie.hahn@hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59909/5265539