AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:58 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.810,75 -0,4% -19,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.546,00 -0,6% -29,2% Euro-Stoxx-50 3.428,71 -0,7% -20,2% Stoxx-50 3.457,47 -0,4% -9,5% DAX 12.663,13 -0,9% -20,3% FTSE 7.168,71 -0,9% -2,1% CAC 5.893,04 -1,0% -17,6% Nikkei-225 26.423,47 +1,0% -8,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 149,68 +0,57

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 107,82 108,43 -0,6% -0,61 +49,4% Brent/ICE 111,98 113,50 -1,3% -1,52 +49,5% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 169,55 167,30 +4,1% 6,61 +53,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,93 1.807,80 -0,4% -6,87 -1,6% Silber (Spot) 19,82 19,98 -0,8% -0,16 -15,0% Platin (Spot) 875,75 889,05 -1,5% -13,30 -9,8% Kupfer-Future 3,51 3,62 -2,9% -0,11 -20,9% YTD zu Vortagsschluss

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Leicht stützend wirkt die Hoffnung, dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche eine Lockerung der Strafzölle auf chinesische Güter verkünden wird. Doch übergeordnet würden weiterhin die Sorgen vor einer Inflation und damit auch einer sinkenden Nachfrage das Sentiment belasten, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Abschlägen dürfte die Wall Street nach dem langen Wochenende am Dienstag starten. Am Montag blieben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Die Belastungsfaktoren sind dabei die gleichen geblieben. Dies sind die Sorgen vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was gleichzeitig die Befürchtungen einer Rezession verstärkt. Dazu kommen die andauernden Bedenken vor einer Energiekrise, vor allem in Europa, die aber auch globale Konsequenzen haben dürfte. Denn Russland kann jederzeit mit einem Gasstopp für eine deutliche konjunkturelle Belastung sorgen. Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet, das am Mittwoch ansteht. Hier hoffen Anleger auf Hinweise über das weitere Zinstempo der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwächere US-Daten immer wieder zu Spekulationen geführt, die Fed könnte bei den Zinserhöhungen etwas den Fuß vom Gas nehmen. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Für die Aktie von Exxon Mobil geht es vor der Startglocke um 1,3 Prozent nach oben. Der Gewinn im zweiten Quartal dürfte bis zu 18 Milliarden Dollar betragen, hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Dies wäre der höchste Gewinn seit fast 25 Jahren. Zu verdanken sei dies höheren Öl-Raffineriemargen sowie den deutlich gestiegenen Preisen für Öl und Gas.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte drehen am Dienstagmittag deutlich ins Minus. Der DAX liegt rund 200 Punkte unter seinem Tageshoch. "Die Unsicherheiten sind einfach zu groß", so ein Händler. Er verweist auf die drohende Energiekrise, die die Anleger verunsichere. Russland könne jederzeit durch einen Stopp der Gaslieferungen die deutsche Wirtschaft ins Chaos werfen. Hinzu komme der Streik der norwegischen Öl- und Gasarbeiter, der die Lage weiter verschärfe. Entscheidend wird sein, ob nach der bevorstehenden etwa 10-tägigen regulären Wartung von Nordstream 1 wieder Gas durch die Pipeline fließen wird. Daneben warten die Anleger auf den Beginn der Berichtssaison. Nach Ansicht von Strategen könnten sich die Konsensschätzungen im Markt als zu hoch erweisen. Auf der Verliererseite ganz oben stehen die konjunkturabhängigen rohstoffnahen Basic Resources. Aber auch Papiere aus dem Versicherungssektor und der Autobranche stehen mit Index-Abschlägen von 1,4 Prozent überdurchschnittlich stark unter Druck. Prosieben brechen um 6,5 Prozent ein. Im Handel heißt es, Goldman Sachs habe die Aktie auf "Sell" gesenkt. Im Sog fallen RTL um 5,3 Prozent. Shop Apotheke steigen dagegen um 10,7 Prozent. Der Konzern hat den Umsatz im zweiten Quartal um 15 Prozent auf 287 Millionen Euro gesteigert. Haupttreiber sei das Geschäft jenseits rezeptpflichtiger Medikamente gewesen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 18:33 % YTD EUR/USD 1,0297 -1,2% 1,0436 1,0422 -9,4% EUR/JPY 140,02 -1,0% 142,11 141,44 +7,0% EUR/CHF 0,9938 -0,8% 1,0023 1,0016 -4,2% EUR/GBP 0,8564 -0,5% 0,8614 0,8612 +1,9% USD/JPY 135,98 +0,2% 136,13 135,70 +18,1% GBP/USD 1,2023 -0,7% 1,2116 1,2102 -11,2% USD/CNH (Offshore) 6,7066 +0,2% 6,6924 6,6955 +5,5% Bitcoin BTC/USD 19.700,39 -1,1% 20.297,41 19.686,45 -57,4% YTD zu Vortagsschluss

Der Euro steht unter Druck und fällt unter die Marke von 1,03 Dollar. Er rutscht damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren. Damit rückt die Parität in greifbare Nähe - es wäre das erste Mal seit Einführung des Euro 1999. Im Handel heißt es, dass der drohende Energie-Notstand in Europa nun auch den Euro erfasse. Die Angst vor einer Rezession nehme zu. "Die Krise frisst sich langsam in die Köpfe", so der Kommentar eines Händlers. Dagegen geht es für den Dollar kräftig nach oben. Der Dollar-Index gewinnt 0,9 Prozent. Hier stützt vor allem die Erwartung weiter aggressiver Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien und China am Dienstag gezeigt. Anleger kauften in der Hoffnung, dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche eine Lockerung der Strafzölle auf chinesische Güter verkünden wird. In Schanghai stützte diese Hoffnung jedoch nicht nachhaltig. Der Composite-Index gab anfängliche Gewinne ab und beendete den Handel kaum verändert. Auch der im Juni kräftig gestiegene und klar in den expansiven Bereich zurückgekehrte Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen. Denn einige der befragten Unternehmen äußerten in der Umfrage Bedenken wegen der langfristigen Folgen der Pandemie für Geschäftsentwicklung und Nachfrage. Auf der Stimmung lastete in Schanghai nach Angaben aus dem Handel auch die Nachricht, dass ein Hacker persönliche Daten von einer Milliarde chinesischen Bürgern erbeutet habe. Ein nachgebender Yen verhalf dem Nikkei-225-Index zu einem Plus. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent höher, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hatte. Die Entscheidung war weitgehend so erwartet worden. Aktien aus den Sektoren Gold, Energie und Technik führten den Markt an.

CREDIT

Die Risikoprämien geben am europäischen Kreditmarkt am Dienstag nach. Dabei dürfte es sich lediglich um eine Gegenbewegung handeln. Nicht nur deuten die Risikoprämien absolut betrachtet weiter ein sehr hohes Stressniveau an. Der sich anbahnende Energie-Notstand in Europa droht die Prämien weiter kräftig nach oben zu treiben. Mit steigenden Rezessionsrisiken steigen nämlich auch die Ausfallrisiken.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BÖRSE

Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist laut Angaben der Deutschen Börse zum 30. Juni auf 242 Tonnen angestiegen. Zum Jahreswechsel waren es noch 237 Tonnen Gold.

DEUTSCHE POST

Die Deutsche-Post-Tochter DHL eCommerce Solutions investiert mehr als 560 Millionen Euro in ihr britisches E-Commerce-Geschäft, DHL Parcel UK. Damit soll im Zusammenhang mit dem deutlichen Anstieg des Volumens und der Nachfrage nach E-Commerce- und B2B-Services eine adäquate Infrastruktur geschaffen werden, die weiteres Wachstum ermöglicht. Seit Anfang 2020 habe das Volumen um 40 Prozent zugelegt.

VOLKSWAGEN

Ein von Volkswagen angeführtes Konsortium will den Autovermieter Europcar nach der Übernahme von der Börse nehmen. Wie die Green Mobility Holding SA mitteilte, liegt der Anteil nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist bei 93,62 Prozent des Aktienkapitals. "Folglich hat die Green Mobility Holding beantragt, ein Squeeze-Out-Verfahren zu einem Preis von 0,51 Euro je Aktie durchzuführen und das Unternehmen von der Börse zu nehmen", heißt es in der Mitteilung.

DELIVERY HERO

wird nach Abschluss der Transaktion 94 Prozent auf unverwässerter Basis an der spanischen Lieferapp Glovo halten. Wie die Berliner Lieferplattform am Montagabend mitteilte, sind alle Maßnahmen für den Abschluss der Transaktion ergriffen worden. Es stünden noch die Erhöhung des Aktienkapitals von Delivery Hero sowie die anschließende Zulassung der Aktien zum Handel aus.

GRENKE

Das Wachstum des Neugeschäfts des Leasinganbieters hat sich im zweiten Quartal 2022 weiter beschleunigt. Das Leasingneugeschäft legte von April bis Juni um 47,4 Prozent auf 587,4 Millionen Euro zu. Im Auftaktquartal hatte das Wachstum 36,5 Prozent betragen und 22,1 Prozent im Schlussquartal 2021.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller hat einen Auftrag in Polen an Land gezogen. Die Tochtergesellschaft des polnischen Versorgers Tauron Polska Energia - Tauron Zielona Energia - hat der Nordex Group einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 15 Turbinen des Typs N131 /3900 für den 58,5-Megawatt-Windpark "Mierzyn" erteilt, der im Nordwesten Polens entstehen soll. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2024 vorgesehen.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag für Flugabwehr-Systeme mit einem Auftragswert von rund 65 Millionen Euro erhalten. Die Lieferungen umfassen auch Munition und Ersatzteile und sollen im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Bei den beauftragten Systemen eines internationalen Kunden handele es sich um Oerlikon Skyguard 3 mit den Zwillingskanonen GDF009.

SIEMENS GAMESA

hat sich einen Auftrag über die Lieferung von 15 Windkraftanlagen für den drittgrößten Windpark Südkoreas gesichert. Die Turbinen vom Typ SG 5.0-145 werden Unternehmensangaben zufolge eine Leistung von 75 Megawatt erbringen, womit 64.000 Privathaushalte versorgt werden können. Abnehmer ist der Windparkbetreiber SK D&D. Zudem wurde ein langfristiger Wartungsvertrag über 20 Jahre abgeschlossen.

STABILUS

hat sich neue Kreditfazilitäten gesichert. Die Kreditlinien über insgesamt 450 Millionen Euro haben eine Laufzeit von fünf Jahren - mit der Option auf eine Verlängerung um zwei weitere Jahre. Mit den Darlehen - eine Syndicated Term Loan Facility über 100 Millionen Euro und eine Syndicated Revolving Credit Facility über 350 Millionen - will das SDAX-Unternehmen seine Kreditfazilitäten von Juni 2016 refinanzieren und die Finanzierungsstruktur für die nächsten fünf bis sieben Jahre sichern.

ASTRAZENECA

Der Pharmakonzern verstärkt sich durch einen Zukauf in der Hämatologie. Die Astrazeneca plc übernimmt nach eigenen Angaben für bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar die Teneotwo Inc, um damit ihre Pipeline bei hämatologischen Krebserkrankungen zu stärken.

IPO / DEEZER

Die Aktie der Musikstreaming-Plattform hat am Dienstag an ihrem ersten Handelstag an der Euronext Paris einen massiven Rückgang verzeichnet. Der Börsengang des Unternehmens, der sieben Jahre nach einem ersten gescheiterten Versuch erfolgte, wurde durch eine Fusion mit dem Spac I2PO erreicht, der von der Pinault-Familie, dem Geschäftsmann Matthieu Pigasse und Iris Knobloch, einer ehemaligen Leiterin von Warner Media, gegründet worden war.

EQUINOR

Der norwegische Energiekonzern hat die Öl- und Gasförderung auf den Feldern Gudrun, Oseberg Süd und Oseberg Ost auf dem norwegischen Festlandsockel eingestellt, nachdem Beschäftigte ab Mitternacht in den Streik getreten sind. Zwei Gewerkschaften, die gemeinsam etwa 85 Prozent der Belegschaft des Betreibers auf dem norwegischen Kontinentalschelf vertreten, stimmten einem vom Arbeitgeberverband Norwegian Oil and Gas Association vorgeschlagenen Tarifvertrag für den Offshore-Bereich zu.

FEMSA / VALORA

Die mexikanische Fomento Economico Mexicano (Femsa) will den Schweizer Kioskbetreiber Valora Holding übernehmen. Femsa bietet in einem öffentlichen Übernahmeangebot 260 Schweizer Franken je Valora-Aktie. Den Kaufpreis von bis zu 1,1 Milliarden Franken will Femsa, ein Betreiber von Convenience Shops und Apotheken in Lateinamerika sowie Franchise-Abfüller für Coca-Cola-Produkte, vollständig mit verfügbaren Barmitteln finanzieren.

NORTHVOLT

Der schwedische Batteriehersteller hat sich frisches Geld besorgt, um damit den Ausbau seiner Batteriezellen- und Kathodenmaterial-Produktion in Europa angesichts der rasch wachsenden Nachfrage zu finanzieren. Diese jüngste Wandelanleiheemission über 1,1 Milliarden US-Dollar miteinbezogen, an der sich unter anderem die Volkswagen AG beteiligt hat, hat die Northvolt AB seit 2017 nach eigenen Angaben fast 8 Milliarden Dollar an Eigen- und Fremdkapital aufgenommen.

SAS

hat in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt. Damit will die skandinavische Fluggesellschaft eine umfassende finanzielle Umstrukturierung zur Kostensenkung und Kapitalbeschaffung unter Aufsicht des US-Gerichtssystems vorantreiben. "SAS hat sich auf die Option vorbereitet, ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Anspruch zu nehmen, um die finanzielle Situation des Unternehmens zu verbessern", sagte SAS-Chairman Carsten Dilling.

