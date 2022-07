SHENZHEN (IT-Times) - Die BYD Company hat den Hauptrivalen Tesla im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres beim New Energy Vehicle (NEV) - Automobilabsatz klar überholt. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat den Hauptrivalen Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA) im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...