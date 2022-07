Die weltweiten Ölpreise könnten einen "stratosphärischen" Preis von 380 US-Dollar pro Barrel erreichen, warnen Analysten von JPMorgan. Auch andere Top-Strategen bleiben äußerst bullish für das schwarze Gold. Die G7-Staaten arbeiten an einem Mechanismus zur Begrenzung des russischen Ölpreises. Putins Kriegsmaschinerie in der Ukraine soll so unter Druck gesetzt werden. Angesichts der soliden Haushaltslage ...

