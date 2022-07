DJ Rebranding: Gaming-Marke Monster Notebook wird zu Tulpar Notebook umbenannt

Das türkische Technologieunternehmen Monster Notebook, welches in 2021 seinen europäischen Betrieb mit dem Flagship-Store in Berlin startete, ändert seinen Markennamen für Europa ab dem 04.07.2022 zu Tulpar Notebook. Einher geht ein gezielter Marketingfokus auf die DACH-Region.

Berlin - Die Technologiemarke Monster Notebook, die sich im Bereich Hochleistungs-Laptops und Gaming-Equipment spezialisiert hat, verstärkte ihre im September 2020 begonnenen Aktivitäten in Europa. Die Marke setzt auf dem türkischen Markt bereits erfolgreich einen Fokus auf leistungsstarke Hardwarekonfigurationen für Technologiebegeisterte, mit dem Prinzip der bedingungslosen Benutzerzufriedenheit. Dabei hebt sich Monster Notebook durch seine starken technischen Dienstleistungen und außergewöhnliche After-Sales-Support-Anwendungen, von anderen Anbietern ab. Göktug Okan Oguz, CMO von Monster Notebook

Wie Göktug Okan Oguz, CMO von Monster Notebook bekannt gibt, habe man beschlossen, seine Marke für den europäischen Markt zu erneuern und seinen Weg als "Tulpar Notebook" ab dem 4. Juli 2022 fortzusetzen. "Wir entwickeln hochmoderne Hardwarekonfigurationen und versprechen unseren Benutzern ein Erlebnis der neuen Generation, damit alle Gamer, in einer sich ständig weiterentwickelnde digitale Spielewelt, das beste Spielerlebnis haben können. Das Ziel bei diesem Rebranding ist es, die Marke von anderen Firmen mit ähnlichen Namen abzuheben. Das Tulpar ist ein Fabelwesen aus der türkischen Mythologie und steht für Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Zwei Attribute, die auch für unsere Produkte gelten. "

Bereits ab dem 04.07.2022 werden die neu gebrandeten Produkte in allen gängigen Online-Shops, so wie im eigenen Flagship-Store am Alexanderplatz in Berlin, erhältlich sein. Darunter zählen nicht nur Gaming-Notebooks in unterschiedlichen Ausführungen, sondern auch Peripherie und Monitore.

Über Tulpar Notebook:

Die Produkte von Tulpar reichen von hochleistungsfähigen Gaming-Notebooks bis hin zu speziellem Spielzubehör und Inhaltsdiensten für Gamer. Zusätzlich bietet Tulpar seinen Kunden echte After-Sales-Dienstleistungen und Produktanpassungsoptionen an. Zusammen mit seinem herausragenden Platz im Gaming-Segment konzentriert sich Tulpar auch auf Designer, Architekten und viele andere, die für ihre Arbeit hochleistungsfähige Laptops benötigen.

