Paris (ots/PRNewswire) -- Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat vorläufig grünes Licht für den Verzehr des Kleinen Mehlwurms gegeben - ein wichtiger Schritt für die Insektenindustrie- Nachdem die Produktion in den Niederlanden bereits angelaufen ist, ist Ÿnsect nun bereit, die Vermarktung seiner Produkte auf neuen europäischen Märkten zu beschleunigen- Letzten Monat gaben 96% der in den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und den Niederlanden befragten Erwachsenen, die bereits Insekten oder Insektenproteine gegessen hatten, an, dass sie diese mögen oder wieder probieren würden- Ÿnsect zielt darauf ab, Insektenproteine als Lösung für einige der größten Herausforderungen unserer Zeit zu nutzen: die Ernährung der Weltbevölkerung, die Erhaltung der Ressourcen und der Artenvielfalt und die Bekämpfung der globalen ErwärmungDer Verzehr von Insekten durch den Menschen - als nährstoffreiches und effizientes Mittel zur Förderung der Nachhaltigkeit und zur Erreichung der Klimaschutzziele - hat heute einen weiteren Auftrieb erhalten, da der Kleine Mehlwurm(Alphitobius diaperinus) das vierte Insekt ist, das von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine positive Bewertung für den menschlichen Verzehr erhält.Die Bewertung der EFSA muss von der Europäischen Kommission bestätigt werden, die nach der Billigung durch die Behörden der EU-Mitgliedstaaten die endgültige Genehmigung für die Marktzulassung in der EU erteilen wird, bevor das Produkt in größerem Umfang auf dem Kontinent verkauft werden kann.Diese Entscheidung ist eine gute Nachricht für das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Insektenzucht, Ÿnsect, dessen niederländisches Unternehmen (ehemals Protifarm) den Antrag bei der EFSA eingereicht hat, um seine Aktivitäten in Europa im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der EU auszuweiten. Ÿnsect verfügt über die nötige Infrastruktur, um die Produktion und den Vertrieb sofort auszuweiten, sobald die Europäische Kommission grünes Licht gegeben hat.Der Wettlauf um alternative und nachhaltige Proteine ist in vollem Gange, denn das World Resources Institute prognostiziert bis 2050 eine Lücke von 60% zwischen Angebot und Nachfrage nach Proteinen.Die Zulassung von Insekten für den menschlichen Verzehr ist zwar ein relativ neues Konzept, aber in den Entwicklungsländern ist es bereits auf dem Vormarsch. Ÿnsect's anderes Heldenprotein, der Molitor-Mehlwurm, war das erste Insekt, das im Januar 2021 von der EFSA zugelassen wurde.In einer von Ÿnsect in Auftrag gegebenen Umfrage, die OnePoll im April 2022 im Vereinigten Königreich, den USA, den Niederlanden und Frankreich durchführte, erklärten sich fast drei Fünftel aller Befragten (57%) bereit, Insekten zu konsumieren, wenn die ökologischen und gesundheitlichen Vorteile erläutert werden. Darüber hinaus gaben 96 % der 8 326 befragten Erwachsenen, die bereits Insekten oder Insektenproteine gegessen hatten, an, dass sie diese mögen oder sie wieder probieren würden."Die jüngste Bewertung der EFSA, dass Zwergmehlwürmer für den menschlichen Verzehr unbedenklich sind, ist ein wichtiger Schritt für die Expansion des Unternehmens", kommentierte Antoine Hubert, CEO und Mitbegründer von Ÿnsect. Er fügte hinzu: "Mehlwurmeiweiß bietet das Beste aus beiden Welten: Es ist ernährungsphysiologisch genauso wertvoll wie tierisches Eiweiß, hat aber eine viel geringere Umweltbelastung. Die wissenschaftliche Gemeinschaft macht sich zunehmend für diese Idee stark. Ein Bericht der Universität Helsinki aus dem Jahr 2022 (https://www.nature.com/articles/s43016-022-00489-9) stellt fest, dass eine Ernährung, die große Mengen an Insektenproteinen enthält, die optimale Lösung ist, um die Umweltbelastung um über 80 % zu reduzieren und gleichzeitig einen hohen Nährwert für die Verbraucher bietet.Auf die Frage, ob sie der Meinung sind, dass die Hersteller von (menschlichen) Lebensmitteln Insektenproteine in größerem Umfang in ihre Produkte aufnehmen sollten, antworteten mehr als drei Viertel der weltweit Befragten (79%) mit Ja, sofern dies auf der Verpackung deutlich angegeben ist.Ÿnsect Human Nutrition & Health vertreibt bereits Inhaltsstoffe aus dem Kleinen Mehlwurm (unter dem Markennamen AdalbaPro), die in einer Vielzahl von Produkten in ganz Europa zu finden sind, darunter Zirp in mehr als 800 Bila-Filialen in Österreich, Müsliriegel und Issac-Shakes sowie Gourmet-Burger aus Käfern, die in mehreren dänischen Restaurants angeboten werden. Das Unternehmen ist nun dabei, die Produktion zu beschleunigen, um die steigende Nachfrage auf den EU-Märkten zu befriedigen.Ÿnsect - Anaïs Maury: anais.maury@ynsect.com / +33 (0)6 78 44 59 80Sopexa - Rana Barbari: rbarbari@hopscotch.eu / + 353 15569720Original-Content von: ?nsect, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164186/5265644