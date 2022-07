Berlin (ots) -- Am größten: Camping Erholungszentrum Grav-Insel- Am höchsten: Camping und Pension Bergheimat auf 1.150 m- Längster Strand: Erholung beim Naturcamping Ückeritz auf Usedom- Online buchen: Hier gibt es noch freie Plätze in den beliebtesten RegionenCamping in Deutschland liegt weiterhin im Trend, wie die Zahlen des ersten Buchungsquartals (https://drive.google.com/drive/folders/1tplfe_PMCk_LTWyGAvmEu9d1fvkI7vkt) zeigen. Und das nicht ohne Grund: Landschaftliche Vielfalt, eine große Auswahl an Campingplätzen mit sehr guter Infrastruktur und vor allem günstige Campingpreise machen Deutschland zu einem echten Camper-Paradies. Außerdem haben Deutschlands Campingplätze einiges zu bieten: PiNCAMP (https://www.pincamp.de/), das Camping-Buchungsportal des ADAC, hat das Angebot genauer unter die Lupe genommen und die besten Camping-Superlative ausfindig gemacht.Hier kommt es auf die Größe an: Der größte & der kleinste CampingplatzAuf dem Camping Erholungszentrum Grav-Insel in Nordrhein-Westfalen können Camper auf 290 ha Gesamtfläche einen erholsamen Aufenthalt verbringen. Das entspricht etwa 406 Fußballfeldern. 2000 der 2500 Standplätze sind allerdings für Dauercamper ausgewiesen. Mit 0,3 ha sichert sich der Campingplatz Buchholz den Titel des kleinsten Platzes in Deutschland, das entspricht nicht mal einem halben Fußballfeld. Mit 30 Standplätzen sind die Plätze ausgefüllt.In Rheinland-Pfalz treffen die Extreme aufeinander: Voll wird es auf dem Camping am Nürburgring mit 1.200 Standplätzen. Damit hat der Campingplatz an der bekannten Rennstrecke die meisten touristischen Standplätze für Camper deutschlandweit. Die Taunus Fishing Lodge in Lipporn hingegen bietet neben Angelhütten auch zwei Campingfahrzeugen Platz und ist damit ein echtes Privatvergnügen.Hoch oben: Camping im Allgäu auf 1.150 mHier schnuppern Camper Höhenluft: Der kleine und naturnahe Camping und Pension Bergheimat im Allgäu liegt auf 1.150 m üNN. Mit 1.065 m üNN lädt auch das Anderswo Camp Natur & Kultur im Bayerischen Wald zu Camping in luftiger Höhe ein. Von den Bergen geht's ans Meer nach Mecklenburg-Vorpommern. Auf Usedom liegt das Naturcamping Ückeritz mit dem längsten Strandabschnitt Deutschlands. Ganze 4 km laden zum Baden, Spielen und Entspannen ein.Günstig campen in Rheinland-PfalzWie der PiNCAMP Preisvergleich (https://www.pincamp.de/unternehmen/camping-statistik/grosser-pincamp-preisvergleich-europa/) zeigt, ist Deutschland nach Schweden das zweitgünstigste europäische Campingland. Eine Camperfamilie mit zwei Erwachsenen und einem 10-jährigen Kind zahlt 2022 hierzulande durchschnittlich 38,33 Euro pro Übernachtung. Die günstigsten Campingplätze liegen in Rheinland-Pfalz. Der Camping Eifelblick weist mit 18,60 Euro den niedrigsten ADAC Vergleichspreis bei den mit 3-5 Sterne klassifizierten Campingplätzen auf. Hier zahlt man nur für die Personenanzahl und nicht für den Standplatz. Der günstigste Campingplatz in der Kategorie bis 2,5 Sterne ist mit 14 Euro das Moselcamping Pölicher Held, das ebenfalls in Rheinland-Pfalz liegt.Online buchen: freie Plätze in den beliebtesten Regionen findenBei PiNCAMP sind über 1.600 deutsche Campingplätze gelistet, eine Vielzahl davon ist sofort buchbar. Uwe Frers, PiNCAMP Campingexperte, betont: "Auch wenn es Camper in diesem Jahr wieder deutlich stärker in den Süden zieht als in den vergangenen Jahren, zeigen unsere Buchungszahlen, dass deutsche Camper weiterhin gerne Urlaub in der Heimat machen. Eine Vorausbuchung ist insbesondere für die Hauptsaison zu empfehlen, um sich einen Standplatz zu sichern und unnötigen Reiseaufwand zu vermeiden!" Bei PiNCAMP finden Camper immer noch freie Plätze in Deutschland (https://www.pincamp.de/deutschland?bookable=1) in der Hochsaison - einfach Wunschdatum eingeben und freie Plätze in Deutschlands schönsten Regionen entdecken.__Service- Download: Pressemitteilung, Fotos, Dokumente und Abbildungen (https://drive.google.com/drive/folders/17m4WduzQwMi0Yw5V0121YKRCPTbIk7_6?usp=sharing)- Pressebereich: PiNCAMP Pressebereich (https://www.pincamp.de/unternehmen/presse/)- Zahlen und Fakten: PiNCAMP Statistik-Service (https://www.pincamp.de/unternehmen/camping-statistik)Rechtlicher HinweisAlle Rechte liegen bei der ADAC Camping GmbH. Veröffentlichung erlaubt unter Nennung der Quelle (Print: www.pincamp.de, Online: Link auf https://www.pincamp.de).Über PiNCAMPPiNCAMP (www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portal listet alle Inhalte des ADAC und insgesamt mehr als 11.000 Campingplätze in 38 Ländern in ganz Europa sowie mehr als 50.000 persönliche Camperbewertungen aus erster Hand. PiNCAMP kombiniert Expertise, Inspiration und Einfachheit. Mit jährlichen Campingplatz-Inspektionen und objektiven Bewertungen von Experten vor Ort im Rahmen der ADAC Klassifikation erhält der Camper eine sichere Grundlage für die Buchung des nächsten Urlaubs. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber. Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.Pressekontakt:Thomas Reimann, +49 163 555 8400, presse@pincamp.deOriginal-Content von: PiNCAMP powered by ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143896/5265667