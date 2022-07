Das Solartechnologie-Unternehmen Opes Solutions und der Reisemobil-Anbieter Westfalia bieten erstmals einen Camper mit integriertem 365-Watt-Photovoltaik-Modul an. Seit Anfang 2022 produziert die Westfalen Mobil GmbH in Rheda Wiedenbrück den Solar-Camper in Serie. Das Photovoltaik-Modul ist in dem Campingbus erstmals Teil der normalen Fahrzeugkonfiguration und durchläuft die automatisierte Qualitätskontrolle. Die neue Technologie ist bisher für die Reisemobile auf Ford- und Fiat-Basis verfügbar. ...

