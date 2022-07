China-Aktien feiern an der Börse ein Comeback. Gründe dafür sind weniger Regulierungen sowie Lockdown-Lockerungen. Aus dem Reich der Mitte kommen endlich Signale für eine Besserung. Einerseits macht die Regierung in Peking Anlegern Hoffnung auf weniger Regulierungen gegen die heimischen Unternehmen. Andererseits bahnt sich eine Wachstumserholung im Inland an, die durch Wiedereröffnung und Anreize angetrieben werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...