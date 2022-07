Wertpapiere des Finanzdienstleisters Hypoport haben ihren raketenhaften Anstieg seit 2014 bei 618 EUR beendet und befinden sich defacto seit November letzten Jahres im freien Fall. Aktuell liegt die Aktie auf einem markanten Unterstützungsniveau aus 2018/2019 auf und versucht sich an einem Boden in diesem Bereich. Der sagenhafte Kursanstieg der Hypoport-Aktie auf 618,00 Euro bis Februar 2021 hat zuletzt seinen Blutzoll gefordert, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich kam es zu Beginn dieses Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...