Richtig abgestraft werden heute Siltronic-Aktionäre. Da die Aktie um rund fünf Prozent nach unten purzelt. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 64,35 EUR. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Siltronic erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Siltronic der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Siltronic-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abschlag hat sich die Technik nun massiv verschlechtert. Da Siltronic eine wichtige Unterstützung gekreuzt hat. So markiert der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bis gestern lag dieses Tief bei 65,80 EUR. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Bei 111,95 EUR verläuft derzeit der wichtige GD200. Die große Bild ist demnach eingetrübt, denn es gelten langfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...