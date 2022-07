** Evolito liefert leichte Elektromotoren und Steuerungssysteme mit hoher Leistungsdichte für elektrische Luft- und Raumfahrtanwendungen **

Evolito, ein Unternehmen in Privatbesitz, das weltweit führende Elektromotoren und Steuerungssysteme für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelt und herstellt, gab heute die Übernahme des Geschäftsbetriebs und Vermögens des in Cheltenham ansässigen Luft- und Raumfahrt-Batterielösungsunternehmens Electroflight bekannt.

Evolito liefert leichte Axialfluss-Hochleistungsmotoren und Steuerungssysteme, die kleiner und leichter sind als andere konkurrierende elektrische Antriebstechniken und über einen höheren Sicherheitsfaktor verfügen. Die Produkte von Evolito ermöglichen eine Reihe neuer Elektro-Antriebsanwendungen und beschleunigen die Entwicklung der Branche in Richtung Netto-Null-Emissionen.

Electroflight verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung sicherheitskritischer, innovativer Batterielösungen zur Elektrifizierung der Luft- und Raumfahrtindustrie. Im Anschluss an die Übernahme wird sich Electroflight als eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Evolito auf die Bereitstellung von Batterietechnologie der nächsten Generation konzentrieren, um die einzigartigen Motoren und Steuerungssysteme von Evolito zu vervollständigen.

Ajay Lukha, Chief Commercial Officer bei Evolito, sagte: "Wir sind hocherfreut über unseren heutigen Abschluss der Übernahme von Electroflight. Unsere kombinierten Fähigkeiten werden uns in die Lage versetzen, flexible Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen, von branchenführenden Motor- und Steuerungs-Subsystemen bis hin zu vollständig integrierten Elektroantriebslösungen."

Evolito lässt vollelektrisches Fliegen durch das Angebot von weltweit führenden Getriebe- und Direkt-Elektroantriebs- und Batterielösungen Wirklichkeit werden. Das im Jahr 2021 aus YASA ausgegliederte Unternehmen nutzt im Maßstab bewährte Technologie von OEM-Herstellern in der Automobil-EV-Industrie. Das Unternehmen in Privatbesitz ist in Oxford ansässig. Zu den Investoren von Evolito zählen B-Flexion und Oxford Science Enterprises (OSE).

