An der Börse ist die Angst wieder da. Der DAX stürzt ab und zieht immer mehr Aktienkurse mit in die Tiefe. Hatten die Nachrichten am Wochenende noch leichte Zuversicht verbreitet, so hat sich mit der Markierung eines neuen Jahrestiefs das Blatt gewendet. Unternehmensrettungen sind wieder ein Thema und die Energieknappheit ein akutes Problem. In diesem ...

