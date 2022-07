Nach einem positiven Handelsstart bei über 10'900 Punkten sank der Leitindex SMI am Dienstag bis Börsenschluss um gut 200 Punkte ab.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Dienstag wieder deutlich abwärts gegangen. Nach einem positiven Handelsstart bei über 10'900 Punkten sank der Leitindex SMI bis Börsenschluss um gut 200 Punkte ab. Am Markt wurde von erneut aufgeflammten Rezessionsängsten gesprochen. Schlecht aufgenommen wurde insbesondere eine klare Eintrübung der Unternehmensstimmung im Euroraum im Juni.

