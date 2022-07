Bei Moderna geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So wird der Kurs aktuell rund fünf Prozent nach vorne geschoben. 150,00 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Moderna erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Moderna-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...