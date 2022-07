Irgendwann kommt eine Rezession. Da die US-Notenbank daher die Zinsen senken muss, dürfte der US-Dollar derzeit nicht in vollem Umfang von höheren Zinsen profitieren, berichten die Volkswirte der Commerzbank. Kurzfristig werden die Zinsen in den USA deutlich steigen "Die Zinsen werden in den USA kurzfristig weiter deutlich steigen, weil die hohe Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...