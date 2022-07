The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2022



ISIN Name

CA15643T3055 CENTURION MINERALS LTD.

DE000DD5ADV0 DZ BANK CLN E.9517

DE000DD5APQ4 DZ BANK CLN E.9853

DE000DG6CL52 DZ BANK CLN E.9156

DE000DG6CP66 DZ BANK CLN E.9260

DE000HLB3SS3 LB.HESS.-THR. IHS 19/24

DE000HLB4YS9 LB.HESS.THR. IHS 20/26

FI0009015309 SRV YHTIOET OYJ

FI0009801310 WITHSECURE CORP.

KYG989A61029 ZHONG YANG FIN. DL-,001

US6400791090 NEENAH INC. DL -,01

US82640U4040 SIERRA ONCOLOGY DL-,001

US83587W1062 SOS LTD A SP.ADR

