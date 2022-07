Hytera, ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für den professionellen Mobilfunk, ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sepura und Teltronic bei den International Critical Communications Awards (ICCAs) 2022 in Wien, Österreich, in fünf Kategorien ausgezeichnet worden. Die von der Critical Communications Association (TCCA) vergebenen ICCAs würdigen als die renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der einsatzkritischen Kommunikation die Besten des Sektors in verschiedenen Branchen und zeichnen diejenigen aus, die einen bedeutenden und individuellen Beitrag für die Branche der einsatzkritischen Kommunikation geleistet haben.

Hytera erhielt zum Ersten die Auszeichnung "Beste Nutzung einsatzkritischer Kommunikation im Transport" für ein Telekommunikationsprojekt der Sri Lanka Railway (SLR). Die 3GPP-konforme MCS-Lösung von Hytera konnte durch dieses Projekt SLR-Standorte untereinander verbinden und dem Bahnpersonal einen Echtzeit-Zugang zu kritischen Daten verschaffen, sodass es die Fahrgäste besser betreuen konnte, während der Betrieb für die Zugführer reibungsloser und sicherer wurde, indem die Pünktlichkeit verbessert und Unfälle reduziert wurden.

Überdies erhielt Sepura eine ICCA-Auszeichnung für die "Beste Nutzung einsatzkritischer Kommunikation im Bereich Bergbau, Öl und Gas" für die AutoMate App SPACE Application und das SCG22 Mobile Radio, einem Teil der Bergbaulösung National Wireless. Die Lösung trug zur betrieblichen Leistung und Sicherheit der Mitarbeiter bei, indem sie die Funkautomatisierung durch Geo-Fencing und situative Impulse in Eisenerzminen in Australien ermöglichte.

Das neueste Breitband-Fahrzeuggerät SCU3 von Sepura wurde zum "Besten MX-C-Gerät des Jahres" gekürt. Diese Technologie fand bei professionellen Kommunikationsanwendern, die sich zukunftssichere, leistungsstarke Datenfunktionen zur Verbesserung ihrer Kommunikationslösungen wünschen, großes Interesse.

Senior Specialist Diana Ball von Sepura erhielt eine Auszeichnung für ihren "Herausragenden Beitrag zur einsatzkritischen Kommunikation" für die Entwicklung von TETRA-Standards, die von den Anwendern immer noch genutzt werden, um die Interoperabilität zwischen den Anbietern sicherzustellen.

Als Nächstes wurde das EDESUR-Projekt von Teltronic für seine "Beste Nutzung einsatzkritischer Kommunikation in Versorgungsunternehmen" ausgezeichnet. Die Infrastruktur NEBULA TETRA ermöglichte es einem privaten Stromversorgungsunternehmen in Argentinien, die Überwachung und Fehlererkennung eines Stromverteilungsnetzes in Echtzeit zu realisieren und das Unternehmensmanagement und die betriebliche Effizienz weiter zu optimieren dank der einzigartigen Technologie SDM (Synchronous Data Management) von Teltronic.

Neben diesen Auszeichnungen wurde die Hytera Group überdies für eine Reihe weiterer Kategorien nominiert, darunter:

Bestes MC-X-Gerät des Jahres

Hytera PDM680, das robuste MCS-Funkgerät

Teltronic RTP-800, das erste MCX-Führerstand-Funkgerät für den Transport

Beste MC-X-Lösungen des Jahres

Sepura SCU3, Breitband-Fahrzeuggerät

Bestes TETRA-Gerät des Jahres

Hytera PTC680, Multimode-Funkgerät

Sepura SCG22, mobiles TETRA-Funkgerät

Beste Nutzung fortschrittlicher Technologie

KI-basierte Rauschunterdrückung für Funkgeräte von Hytera

Beste Nutzung einsatzkritischer Kommunikation in der öffentlichen Sicherheit

Teltronic: RESCAN, Zuverlässigkeit und maximale Koordinierung im Kampf gegen den Vulkan

Beste Nutzung einsatzkritischer Kommunikation im Transport

Hytera: Die kasachische Eisenbahn fährt sicher und effizient mit dem TETRA-Kommunikationssystem

Technologie, Produkt oder Lösung, die im Kommen sind

Hytera PNC560, das weltweit erste 5G-MCPTT-Gerät

Hytera hat jüngst eine Reihe von Innovationen aus seiner breiten Produktpalette herausgebracht, darunter die neuesten DMR-Funkgeräte der H-Serie, am Körper getragene Kameras, PTToC-Funkgeräte MCS-Funkgeräte, robuste Multimode-Funkgeräte und das robuste 5G-Gerät Xsecure. Auch die neu eingeführten konvergenznativen Lösungen von Hytera (darunter HyTalk, HyTalk Pro und HyTalk MC), die aus verschiedenen Modulen bestehen, integrieren bestehende Netzwerkinfrastrukturen, vereinheitlichen den Netzwerkkern und die Kommunikationsplattform und bieten eine offene API für die Bereitstellung neuer Dienste.

Hytera wird auch in Zukunft mittels modernster Kommunikationstechnologien mit seinen Technologien und Fachleute einen Mehrwert für weltweite Kunden bieten.

