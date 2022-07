Mit dieser Zusammenarbeit werden die Plattform von Aurigene für die Entdeckung niedermolekularer Wirkstoffe und das wegweisende Geschäftsmodell von EQRx miteinander kombiniert, um die Entwicklung von Medikamentenkandidaten in den Bereichen Onkologie und entzündliche Immunerkrankungen zu beschleunigen und den weltweiten Zugang zu innovativen Medikamenten zu verbessern.

Gemäß den Bedingungen der Kooperationsvereinbarung werden Aurigene und EQRx bei der Entdeckung, der präklinischen und klinischen Entwicklung und der Vermarktung von Medikamenten zusammenarbeiten. Aurigene wird die Arbeit im Bereich der Entdeckung und präklinischen Entwicklung von Medikamenten leiten, EQRx wird die Verantwortung für klinische Entwicklung, Herstellung, Einhaltung der Bestimmungen und Vermarktung übernehmen. Beide Parteien werden sich die Finanzierung der Entdeckung und Entwicklung der Programme ebenso wie die finanziellen Mittel für die Vermarktung möglicher Arzneimittelkandidaten teilen.

"Diese Vereinbarung mit EQRx bedeutet eine weitere Bestätigung der bewährten Expertise von Aurigene im Bereich der Entdeckung und präklinischen Entwicklung neuartiger Therapeutika und bringt Aurigene beim Aufbau einer globalen Onkologie-Franchise voran, die an der End-to-End-Wertschöpfungskette teilhat", sagte Murali Ramachandra, Ph.D., Geschäftsführer von Aurigene. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit EQRx und darüber, dass wir zur Entwicklung und Bereitstellung innovativer Medikamente für die Patientinnen und Patienten zu bezahlbareren Preisen beitragen können."

"Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Aurigene unsere zukünftige Pipeline erweitern und die Entdeckung von Therapeutika der nächsten Generation beschleunigen können", sagte Carlos Garcia-Echeverria, PhD, Leiter Rx-Erstellung bei EQRx. "Der Fokus unserer gemeinsamen Bemühungen wird auf einigen der wichtigsten therapeutischen Ziele in der Onkologie und im Bereich entzündliche Immunerkrankungen liegen. Im Sinne unseres Auftrags gehen wir davon aus, dass diese zukünftigen Programme das Potential für die Entwicklung wichtiger Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten und für die Erzielung bedeutender Einsparungen für Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt haben."

Über Aurigene

Aurigene Discovery Technologies Limited ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich für die Entwicklung neuer Therapeutika für die Behandlung von Krebs und Entzündungen engagiert, und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY). Aurigene hat seinen Sitz in Bengaluru und Kuala Lumpur. Das Unternehmen hat sich ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Krebs und entzündliche Erkrankungen erarbeitet und im Laufe der Jahre kontinuierlich in Humanressourcen und Infrastruktur investiert. In den zwei Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit Partnern in den Bereichen Pharma, Biotech und Wissenschaft hat Aurigene zur Realisierung von 16 niedermolekularen und peptidischen Arzneimittelkandidaten beigetragen, die sich derzeit in der klinischen Entwicklung befinden. Aurigene hat ferner mehrere erstklassige Präparate an Pharma- und Biotech-Unternehmen für die weltweite klinische Entwicklung auslizenziert und dabei klinische POC-Studien für einige Programme selbst durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Aurigene unter www.aurigene.com.

