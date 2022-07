Sehr geehrte Leser/Innen,Meine öffentlich am 14.6.2022 im Technical-Trading-Profits.com DAX Index Daytrading Forum bei einem DAX Index Schlusskurs von 13304.40 Punkten vorgestellte Annahme eines DAX Index, der aufgrund nicht erreichter Kursziele bei den US-Indizes noch tiefer in Abwärtsrichtung notieren wird, stellte sich nun als richtig heraus. Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 5.7.2022 bei 12904.09 Punkten. Das Tageshoch wurde zu Beginn der Börsensitzung bei 12870.24 Punkten gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...