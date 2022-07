Dank der vereinten Expertise können Kunden schnellere und effizientere Geschäftstransformationen mit mehr Vertrauen und Wirkung durchführen

Planview, ein international führender Anbieter von Portfolio-Management- und Work-Management-Lösungen, teilte heute mit, dass die Übernahme von Tasktop, die ursprünglich am 18. Mai angekündigt wurde, vollendet ist.

"Dadurch, dass wir Mik Kersten und das Tasktop-Team zu Planview holen, können wir Unternehmen und Branchen, die sich im Wandel befinden, ein neues Niveau an Exzellenz bieten", sagt Razat Gaurav, CEO von Planview. "Indem wir die institutionelle Expertise von Tasktop bei der Skalierung von Software mit Planviews Fokus auf die Bereitstellung von Transparenz im Unternehmensmaßstab zusammenführen, haben wir ein neues Kraftpaket geschaffen, das es Unternehmen ermöglichen wird, das Geschäft der Softwarebereitstellung zu verbinden und ihre Geschäftstransformationen mit beispielloser Sicherheit und Effizienz durchzuführen."

Die Kombination von Planview und Tasktop bedeutet, dass Kunden mit einem einzigen, umfassenden Unternehmen zusammenarbeiten, das über modernste Expertise verfügt, unter anderem in den Bereichen Wertstrommanagement (Value Stream Management, VSM), strategisches Portfoliomanagement und Enterprise Agile Planning (agile Unternehmensplanung). In einer Zeit, in der sich Unternehmen inmitten eines turbulenten makroökonomischen Umfelds mit geschäftlichen Transformationen befassen, leistet ein einziger Partner, der Informationen und Transparenz über den Fortschritt dieser Transformationen liefert, einen wichtigen Beitrag zum Erfolg.

In einem Forrester-Blog vom Mai 2022, The Market For VSM And SPM Takes A Big Step Forward, steht: "Wir sehen, dass in der Kombination von Planview und Tasktop das Potenzial steckt, den SPM- (Strategic Portfolio Management) und VSM-Markt aufzurütteln und ihn zu einer noch schnelleren Entwicklung zu drängen, indem Druck auf die bestehenden Marktführer im Bereich der agilen Planungs- und DevOps-Management-Lösungen ausgeübt wird."

"Um mit der digitalen Transformation Erfolg zu haben, müssen Unternehmen über agile Teams hinausgehen und Business Agility auf Portfolio-Ebene erreichen", sagt Dean Leffingwell, Gründer von SAFe und Co-Founder, Scaled Agile, Inc. "Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Da mittlerweile so viele Unternehmen SAFe verwenden und sich der in Mik Kerstens Buch beschriebene Wandel vom Projekt zum Produkt immer mehr etabliert, hält diese neue Arbeits- und Denkweise Einzug in die Büros der CEOs. Dank dieses neuen Paradigmas können Führungskräfte die strategische Portfolioebene effektiv mit der Softwarebereitstellung verknüpfen, wodurch sich enorme Chancen für das Unternehmen ergeben. Es ist toll zu sehen, dass unsere Scaled-Agile-Partner Planview und Tasktop zusammenfinden, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Möglichkeiten zu maximieren und zu beschleunigen."

Mit dieser neu kombinierten Einheit unterstreicht Planview seine weltweit führende Position mit 4.500 Unternehmenskunden, über 1.300 Mitarbeitern und einem kombinierten GJ21-Umsatz von rund 400 Millionen USD. Planview wird auch künftig in die Tasktop-Produktlinien investieren und diese als eigenständige Lösungen unterstützen und die langfristige Produktausrichtung basierend auf Kunden- und Branchenfeedback beurteilen. Mik Kersten, Co-Founder und CEO von Tasktop, ist im Rahmen der Transaktion als Chief Technology Officer zu Planview gewechselt. Weitere Informationen über die Ausrichtung des Tasktop-Teams auf die Zukunft finden Sie in Miks Blog.

Sumeru Equity Partners, der Hauptinvestor von Tasktop, sowie die Minderheitsinvestoren Elsewhere Partners und Yaletown Partners und das Management von Tasktop werden einen Teil ihres Eigenkapitals in die neue kombinierte Einheit einbringen und neben den Mehrheitsaktionären TPG und TA Associates eine Minderheitsbeteiligung an Planview halten. Golub Capital gewährte eine verbindliche Fremdfinanzierung, und Jefferies LLC fungierte als Finanzberater für Planview. Ropes Gray fungierte als Rechtsberater für Planview. AGC Partners fungierte als Finanzberater für Tasktop Sumeru Equity Partners, und Kirkland Ellis war Rechtsberater.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Geschäfte von der Idee bis zur Umsetzung miteinander zu verbinden und so das Erreichen der wichtigsten Ziele zu beschleunigen. Das umfassende Spektrum der Portfolio- und Projektmanagementlösungen von Planview schafft einen organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams dazu, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas, USA), mit Niederlassungen rund um die Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter, die 4.500 Kunden und 2,6 Millionen Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

