06.07.2022 / 00:57 CET/CEST

Gilching, 5. Juli 2022 - Der Vorstand der Mynaric AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.242.948,00 auf EUR 5.652.242,00 durch Ausgabe von 409.294 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen neuen Aktien, die rund 7,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen, wurden vollständig von L3Harris gezeichnet. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien beträgt EUR 27,3675 je Aktie. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Unterstützung des weiteren Wachstums der Mynaric AG verwendet. Im Rahmen der Investition erhält L3Harris bestimmte Kooperationsprivilegien, wie z.B. Zugang zu ausgewählten Testanlagen von Mynaric, einschließlich der bereits verfügbaren Link-Testsysteme am Boden und der zukünftigen Laserkommunikationsanlagen, die von Mynaric auf der Internationalen Raumstation (ISS) installiert werden. Beide Parteien beabsichtigen, die Zusammenarbeit vorbehaltlich weiterer Investitionen von L3Harris zu intensivieren.

Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

