Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winner Medical" und "das Unternehmen"), ein führender Hersteller von Einwegprodukten für die Wundversorgung und die Chirurgie, hielt am 29. Juni 2022 eine Einweihungszeremonie für Winner (Guilin) Latex Products Co., Ltd. in Guilin, Provinz Guangxi, ab, nachdem das Unternehmen am 6. Juni für 450 Mio. Yuan (ca. 67,15 Mio. US$) eine 100%ige Beteiligung an Guilin Zizhu Latex Products Co., Ltd ("Guilin Latex") erworben hatte.Guilin Latex ist ein Experte für die Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Latexprodukten. Zu den drei Hauptprodukten gehören Gobon-Kondome, Gobon-Einweghandschuhe aus sterilem Latex für die Chirurgie und Gobon-Einweghandschuhe aus Latex für die medizinische Untersuchung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2021 einen Nettogewinn von rund 50,85 Millionen Yuan (ca. 7,59 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von rund 320 Millionen Yuan (ca. 47,76 Millionen US-Dollar). Der Inlandsmarkt macht etwa 90 % des Umsatzes aus, wobei Apotheken und Krankenhäuser die wichtigsten Kunden sind.Die Übernahme schafft komplementäre Synergien zwischen Guilin Latex und Winner Medical in Bezug auf die inländischen Vertriebskanäle, da Guilin Latex etwa 1.500 Krankenhäuser und 23.000 Apotheken bedient, während Winner Medical über 4.000 Krankenhäuser und 120.000 Apotheken bedient und über 9 Millionen Anhänger in den sozialen Medien hat. Durch die Übernahme ist Winner Medical auf dem besten Weg, durch die Expansion in den Markt für medizinisches Latex zu einem der umfassendsten Anbieter von medizinischen Verbrauchsmaterialien in China zu werden und eine Komplettlösung für das gesamte Spektrum solcher Verbrauchsmaterialien anzubieten.Darüber hinaus wird Winner Medical die Produktionskapazitäten von Guilin Latex ausbauen, den Produktionswert steigern und effiziente, umweltfreundliche und intelligente Produktionsanlagen errichten, während das Unternehmen seine kombinierten Vorteile in Bezug auf Marken, Kanäle und Produkte ausbaut.Dies ist bereits die dritte Akquisition für Winner Medical in diesem Jahr. Nach dem Erwerb einer 55%igen Beteiligung an Longterm Medical (https://www.prnewswire.com/in/news-releases/winner-medical-announces-to-acquire-55-stake-in-zhejiang-longterm-medical-for-us-108-2-million-810274371.html) im April und dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Pingan Medical (https://www.prnewswire.com/news-releases/winner-medical-acquires-majority-stake-in-pingan-medical-to-fuel-growth-301559779.html) mitte Mai. Im Einklang mit dem Ziel von Winner Medical, ein Anbieter von medizinischen Verbrauchsmaterialien aus einer Hand zu werden, unterstreicht die Reihe von Übernahmen einmal mehr das Engagement des Unternehmens für Spezialisierung, Produktverbesserung, Differenzierung und Innovation.Winner Medical schenkt der technologischen Innovation und den F&E-Kapazitäten der Unternehmen, in die investiert werden soll, große Aufmerksamkeit, wobei die Fähigkeit zur Produktinnovation einer der wichtigsten Aspekte ist. Um sowohl für seine Kunden als auch für die medizinische Gemeinschaft einen größeren Wert zu schaffen, hat das Unternehmen proaktive Maßnahmen ergriffen, um das Wachstum des Marktes für medizinische Verbrauchsmaterialien zu fördern.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.winnermedical.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1853223/20220705112526.jpgPressekontakt:Shan Ling,+86-18826491068,3603@winnermedical.comOriginal-Content von: Winner Medical Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158545/5265987