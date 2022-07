NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu politisch korrekter Sprache:

"Es ist die zunehmende Ideologisierung des Alltags, die unter dem Label "politisch korrekte Sprache" erfolgt und die vieles infrage stellt, was lange Zeit selbstverständlich war. Vor wenigen Tagen wurde an der Humboldt-Universität in Berlin der Vortrag einer Doktorandin abgesagt, die darüber referieren wollte, dass es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Aber biologische Sachverhalte nach dem Motto auszugrenzen: Was nicht sein darf, ist auch nicht - das würde zu einem mittelalterlichen Weltbild passen. Es führt dazu, dass Ambivalenz und Mehrdeutigkeit nicht mehr akzeptiert werden. Das reduziert die gesellschaftliche Kommunikation auf den Austausch von ideologischen Standpunkten."/zz/DP/jha