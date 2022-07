DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Juli

=== 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/VW-Tarifkommission beschließt Forderung zur Tarifrunde 2022, Hannover 09:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnung der Internationalen Handwerksmesse, München *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-PK, Frankfurt 10:00 DE/Bitkom, Halbjahres-PK, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd Euro (Kupon: 1,70%) *** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundesbank, PG zum Zahlungsverhalten in Deutschland, Frankfurt *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Juni zu APP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 53,4 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 54,0 Punkte zuvor: 55,9 Punkte 16:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Wirtschaftsgespräch der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, München 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Bundesverband Erneuerbare Energie, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 14./15. Juni 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

