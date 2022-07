Netleds Kunde Oh My Greens (OMG) eröffnet eine vertikale Farm in industrieller Größenordnung in Söderfors, Schweden, um hochqualitative Kräuter für ICA, Schwedens führenden Lebensmitteleinzelhändler, zu erzeugen. Die Kräuter stehen den Kunden seit Juni 2022 zur Verfügung. Foto Vera® vertical farm in Söderfors 3 - Foto ©...

