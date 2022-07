Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zum Webcast am 28. Juli 2022 zu den Halbjahresergebnissen 2022 von Cosmo



06.07.2022 / 06:00



Dublin, Irland - 6. Juli 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass die Halbjahresergebnisse 2022 des Unternehmens am Donnerstag, 28. Juli 2022 um 07:00 Uhr veröffentlicht werden. Cosmo lädt Investoren, Finanzanalysten und Wirtschafts-/Lifescience-Medienschaffende zu einem Live-Video-Webcast ein, der um 14:00 Uhr mit CEO Alessandro Della Chà und CFO Niall Donnelly stattfinden wird, um die finanziellen und operativen Ergebnisse sowie die nächsten Meilensteine des Unternehmens zu diskutieren. Live-Telefonkonferenz und Video-Webcast-Präsentation:

Datum: Donnerstag, 28. Juli 2022 Uhrzeit: 14:00 Uhr

Link für die Teilnahme am Webcast: Chrome (empfohlen) oder Firefox

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=08a78URt

Es besteht die Möglichkeit, Ihre Fragen schriftlich über den Webcast einzugeben. Via Telefon

Teilnehmende, die ihre Fragen mündlich per Telefon stellen möchten, können die untenstehenden Nummern anrufen. Um einen schnellen Zugang zu gewährleisten, rufen Sie bitte etwa zehn Minuten vor dem geplanten Beginn der Telefonkonferenz an.

Schweiz / Europa +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (1) 631 570 56 13 Die Präsentation und Medienmitteilung sowie der Halbjahresbericht 2022 stehen am 28. Juli 2022 ab 07:00 Uhr unter www.cosmopharma.com zum Download bereit. Aufzeichnung

Der Webcast wird zusammen mit der Präsentation kurz nach der Veranstaltung online verfügbar und drei Monate lang abrufbar sein. Finanzkalender Halbjahresbericht 2022 28. Juli 2022 Commerzbank und ODDO BHF Konferenz 6.-8. September 2022 Investora Konferenz, Zurich 21.-22. September 2022 Credit Suisse Equity Forum Switzerland 15.-17. November 2022 Jefferies 2022 London Healthcare Konferenz 15.-17. November 2022 Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen und zur Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo entwickelt und produziert Produkte, die weltweit durch ausgewählte Partner vertrieben werden, darunter Lialda, Uceris/Cortiment und Winlevi. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius, das künstliche Intelligenz zur Erkennung möglicher Anzeichen von Darmkrebs einsetzt. Cosmo hat Aemcolo an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking statements or statements of future expectations based on currently available information. Such statements are naturally subject to risks and uncertainties. Factors such as the development of general economic conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events, changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual events or results to be materially different from those anticipated by such statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate companies be liable to anyone for any decision made or action taken in conjunction with the information and/or statements in this press release or for any related damages. Kontakt

Hazel Winchester,

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

Ende der Medienmitteilungen