DÄMMSTOFFE - NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat sich besorgt über die anhaltend angespannten Preise für Baummaterialien geäußert. Scharrenbach sagte: "Beim Holz entspannt sich die Lage etwas, aber bei Baustahl, Bitumen und insbesondere beim Dämmmaterial sind die Preise exorbitant hoch." Das lasse sich im Übrigen nicht alles mit dem Ukraine-Krieg erklären, so die CDU-Politikerin. "Ich würde dem Bundeskartellamt dringend empfehlen, diesen Zweig stärker in den Blick zu nehmen." (Rheinische Post)

CLEARINGHÄUSER - Clearinghäuser in der EU sind einem neuen Stresstest der Aufsichtsbehörde ESMA zufolge im Großen und Ganzen widerstandsfähig und in der Lage, extremen Marktbedingungen standzuhalten. Beim Kreditrisiko bestanden alle 15 einbezogenen zentralen Gegenparteien (Central Counterparties, CCPs) den Test. Bei den Konzentrationsrisiken wurden hingegen bei einigen Häusern Lücken zwischen den notwendigen und verfügbaren Puffern identifiziert, insbesondere auf den Märkten für Warenderivate. (Börsen-Zeitung)

GASMARKT - Europas Abkehr von Pipelinegas aus Russland und Bemühen um Flüssiggas (LNG) aus Ländern wie Katar mögen geopolitisch geboten sein. In ärmeren Weltregionen droht dies die ohnehin angespannte Energieversorgung jedoch zu verschärfen. So galt Erdgas dort bislang als zuverlässige und erschwingliche Energiequelle, die eine wachsende Rolle bei der Deckung der steigenden Energienachfrage spielen sollte. Das globale Angebot an LNG lässt sich kurzfristig aber kaum erhöhen. Das schrieb die Internationale Energieagentur in ihrem am Dienstag veröffentlichten Gasmarktbericht. (FAZ)

STANDORT DEUTSCHLAND - Die Allianz fordert eine Art konzertierte Aktion, damit eine Strategie für den Standort Deutschland erarbeitet werden kann. "Wir müssen uns als Deutsche endlich mal zusammensetzen und über unser Geschäftsmodell nachdenken", sagte Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte. Es gehe darum, wie das Land ohne günstige Energie wirtschaften könne. Auch aus Sicht eines Versicherers wie der Allianz sei in einer globalen Welt die Frage des Standorts wichtig, betonte er. Das Interessante sei: "Wir haben für diesen Standort keine Strategie." (Börsen-Zeitung)

