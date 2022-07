DJ MÄRKTE ASIEN/Rezessionssorgen belasten Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Händler sprechen von wiederaufgeflammten Rezessionssorgen. Viele Anleger wollten zudem die US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, die am Mittwoch lange nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht werden. Zudem steht am Freitag die Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts an.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent abwärts. In Schanghai sinkt der Composite-Index um 1,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,4 Prozent nachgibt. An der Börse im südkoreanischen Seoul liegt der Kospi 1,3 Prozent im Minus. Vergleichsweise gut hält sich der australische Aktienmarkt, wo der S&P-ASX-200 um 0,4 Prozent fällt. Hier verhindern Kursgewinne im Bankensektor ein deutlicheres Minus.

Unter Druck stehen in der ganzen Region Aktien der Energiebranche, nachdem die Angst vor einer rezessionsbedingt schwindenden Nachfrage den Ölpreis am Dienstag einbrechen ließ. An der Tokioter Börse sacken Inpex um 9,2 Prozent ab. Die Aktien der im Energie- und Rohstoffhandel tätigen Handelshäuser Mitsubishi und Mitsu büßen 5,2 und 6,1 Prozent ein. In Sydney fallen Woodside um 6,2 Prozent und Santos um 5,4 Prozent. CNOOC geben in Hongkong 5,6 Prozent ab und S-Oil in Seoul 7,3 Prozent.

Im japanischen Pharmasektor gewinnen derweil Eisai 7,2 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wird die Zulassung des Alzheimer-Medikament Lecanemab des Unternehmens in einem beschleunigten Verfahren prüfen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.604,70 -0,4% -11,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.119,88 -1,1% -9,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.312,49 -1,3% -22,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.358,53 -1,3% -7,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.554,32 -1,4% -6,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.100,54 -0,1% -0,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.425,73 -1,0% -8,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0250 -0,1% 1,0265 1,0396 -9,9% EUR/JPY 138,83 -0,5% 139,46 141,64 +6,1% EUR/GBP 0,8581 -0,1% 0,8587 0,8612 +2,1% GBP/USD 1,1947 -0,1% 1,1955 1,2077 -11,7% USD/JPY 135,41 -0,3% 135,85 136,16 +17,6% USD/KRW 1.306,89 -0,1% 1.308,53 1.302,45 +9,9% USD/CNY 6,7045 -0,2% 6,7199 6,6983 +5,5% USD/CNH 6,7096 -0,1% 6,7135 6,6993 +5,6% USD/HKD 7,8473 +0,0% 7,8469 7,8466 +0,7% AUD/USD 0,6796 -0,0% 0,6797 0,6827 -6,4% NZD/USD 0,6159 -0,2% 0,6170 0,6184 -9,8% Bitcoin BTC/USD 20.145,05 -0,9% 20.332,23 20.248,28 -56,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,98 99,50 +0,5% 0,48 +38,5% Brent/ICE 103,86 102,77 +1,1% 1,09 +38,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.767,87 1.764,87 +0,2% +3,00 -3,4% Silber (Spot) 19,15 19,22 -0,4% -0,07 -17,9% Platin (Spot) 863,46 868,85 -0,6% -5,39 -11,0% Kupfer-Future 3,39 3,43 -1,1% -0,04 -23,8% YTD zu Vortagsschluss ===

