SHENZHEN, China, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) ist ein 2014 gegründetes Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Premium-Monitoren, kommerziellen Displays und All-in-One-Computern fokussiert. Durch die Durchführung von Forschungsarbeiten und die Entwicklung neuer Produkte steht INNOCN für Verbesserungen in der Monitorbranche und hat den Kunden stets ein erstklassiges Bildschirmerlebnis geboten.







Die Entwickler von INNOCN bereiten sich auf die Veröffentlichung einer ihrer neuesten Kreationen vor, die ihre Nutzer sicher beeindrucken wird. Der INNOCN OLED Second Screen Monitor 15A1F für Laptops und MacBooks ist ein tragbarer 15,6-Zoll-Monitor, der ab dem 7. Juli erhältlich sein wird. Das Unternehmen hat mit den bisher verfügbaren Monitoren große Erfolge erzielt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Fans der INNOCN-Monitore auf den Verkaufsstart des neuen Produkts freuen. Ab dem 7. Juli können interessierte Käufer den neuen Monitor zum ursprünglichen Listenpreis von 349 € auf Amazon US , DE , FR , IT , ES , PL , NL und SE erwerben. Knapp eine Woche nach der ersten Veröffentlichung stehen die Prime Day-Angebote zur Verfügung.

Der neue OLED Second Screen Monitor 15A1F ist für diejenigen, die sich auf die Erledigung von Aufgaben konzentrieren, ideal zur Steigerung von Produktivität und Arbeitseffizienz. Er bietet eine einfaches und leichtes Benutzererlebnis für jede Arbeitsumgebung. Dieser tragbare Monitor ist vollgepackt mit nützlichen Tools für jeden - von DJs und Gamern bis hin zu Remote-Lehrenden und Büroangestellten. Darüber hinaus eignet sich der OLED Second Screen Monitor 15A1F als Reisemonitor, der für Geschäftsreisen, Meetings unterwegs oder auch für private Reisen verwendet werden kann. Die hohe Bildqualität, die leuchtenden Farben und die hohe Helligkeit sorgen für ein fantastisches Seherlebnis. Dieser neue Laptop-Monitor ist der beste tragbare Farb-Zweitbildschirm für das MacBook. Die tragbaren Monitore von INNOCN flimmern nicht und verwenden Technologien, die eine geringe Menge an Blaulicht abgeben, um ein angenehmes Seherlebnis zu bieten. Das ultraflache Design dieses blendfreien Full-HD-Monitors für den PC ergänzt seine anderen wünschenswerten Eigenschaften. Für ein optimales Nutzererlebnis verfügt das Gerät über ein IPS-Display mit einer Auflösung von 1080p und einem Betrachtungswinkel von 178 Grad.

Prime Day ist ein jährliches Shopping-Event auf Amazon, das nur für Prime-Mitglieder zugänglich ist und unglaubliche Rabatte auf Produkte von bekannten Marken sowie unabhängigen Händlern bietet. Es findet am 12. und 13. Juli statt und die Kunden können einen tragbaren externen Monitor von INNOCN zu einem ermäßigten Preis erwerben.

INNOCN Prime Day-Angebote

Amazon Prime Day bietet neue Angebote für Online-Käufer. Es ist ein Tag, an dem viele Menschen Produkte zu großen Rabatten kaufen, die sie normalerweise das ganze Jahr über nicht bekommen würden. INNOCN nimmt daran teil und bietet seinen Kunden Sonderangebote für einige seiner neuesten Geräte an. Der INNOCN OLED Second Screen Monitor 15A1F für Laptops und MacBooks sowie der INNOCN Portable Monitor N1F PRO stehen am 12. und 13. Juli zum Kauf zur Verfügung. Für diejenigen, die sich für den OLED Second Screen Monitor 15A1F interessieren, ist der Monitor am Prime Day zum günstigen Preis von 279 € erhältlich. Während dieser zwei Tage steht der N1F PRO für nur 199 € zur Verfügung. Kunden, die den Verkaufsstart auf Amazon DE und Amazon FR verpassen, können für diesen für ihre tägliche Routinearbeit perfekten Monitor am Prime Day 50 bis 70 Euro sparen.

Medienkontakt

Name des Herstellers: Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Offizielle Website des Herstellers: https://www.innocn.com/

E-Mail-Adresse des Herstellers: marketing@innocn.com

