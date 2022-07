DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Mai leicht gesunken sein. Volkswirte erwarten, dass er gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurückgegangen ist, nachdem er im April um 2,7 Prozent nachgegeben hatte. Für die Entwicklung der Produktion ist diese Entwicklung angesichts voller Auftragsbücher eher bedeutungslos. Die Auftragsbestände sind in den Monaten seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine trotz sinkender Orders größer geworden, weil die Unternehmen weiter Probleme haben, sie abzuarbeiten, weil ihnen Vorprodukte, Rohstoffe und teilweise auch Arbeitskräfte fehlen. In einigen energieintensiven Branchen machen sich zudem die sehr hohen Energiepreise bemerkbar. Das Augenmerk der Analysten liegt daher vor allem auf der Entwicklung der Umsätze im verarbeitenden Gewerbe, denn sie werden einen Vorgeschmack auf die am Folgetag anstehenden Produktionszahlen geben. Die Korrelation zwischen Umsatz und Produktion ist sehr eng. Im April war der Umsatz um 0,5 Prozent gestiegen und die Produktion um 0,7 Prozent. Volkswirte erwarten, dass die Produktion im Juni um 0,3 Prozent zugelegt hat. Destatis veröffentlicht die Daten am Donnerstag um 8.00 Uhr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Deutsche Post AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Syzygy: 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm -EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm -US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 53,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 54,0 Punkte zuvor: 55,9 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.566,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 3.835,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 11.824,50 +0,1% Nikkei-225 26.121,67 -1,1% Schanghai-Composite 3.358,53 -1,3% +/- Ticks Bund -Future 150,86 -12 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 12.401,20 -2,9% DAX-Future 12.531,00 -1,8% XDAX 12.549,02 -1,8% MDAX 24.635,00 -3,4% TecDAX 2.847,65 -1,2% EuroStoxx50 3.359,83 -2,7% Stoxx50 3.389,69 -2,3% Dow-Jones 30.967,82 -0,4% S&P-500-Index 3.831,39 +0,2% Nasdaq-Comp. 11.322,24 +1,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 150,98 +154

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer kräftigen Erholung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Mittwoch. Nach dem Ausverkauf vom Dienstag wird der DAX knapp 200 Punkte höher bei knapp 12.600 Punkten erwartet, im Euro-Stoxx-50 sieht es ähnlich aus. Gestützt wird die Stimmung vom Einbruch der Ölpreise und der Preise für andere Rohstoffe, darunter auch für Nahrungsmittel. "Die Inflationserwartungen sinken", so ein Marktteilnehmer. "Deshalb ist der Ausverkauf zunächst einmal gestoppt", sagt er. Ob daraus eine Sommerrally werde, entscheide auch weiterhin die Entwicklung der Gaskrise. Impulse könnten am Mittwoch von den deutschen Auftragseingängen ausgehen. Am Nachmittag werden US-Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht und am Abend das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank.

RÜCKBLICK: Sehr schwach - Der DAX und der Euro-Stoxx-50 fielen im Verlauf auf neue Jahrestiefs. Teilnehmer führten die fortgesetzten Verkäufe auf die drohende Energiekrise zurück mit mutmaßlich fatalen Folgen für die Konjunktur. Verschärft wurde dies noch durch den Streik der norwegischen Öl- und Gasarbeiter. Der Gaspreis legte nach der Preisexplosion am Vortag zunächst weiter zu, kam aber im Handelverlauf wieder zurück. Daneben warteten die Anleger auf den Beginn der Berichtssaison. Die Sorge ist, dass sich die Konsensschätzungen als zu hoch erweisen könnten. Besonders in der zweiten Reihe wurden regelrechte Panikverkäufe beobachtet, mit sehr hohen, zum Teil sogar zweistelligen prozentualen Kursverlusten. Auf der Verliererseite ganz oben standen Ölwerte mit einem Minus ihres Stoxx-Subindex von 6,3 Prozent und rohstoffnahe Aktien (-5,2%). Hintergrund waren wegen der Rezessionssorgen regelrecht einbrechende Ölpreise. Brentöl verbilligte sich um rund 10 Prozent. Der Schwäche entziehen konnten sich lediglich konjunkturunabhängigere Aktien der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller (+0,1%) und Pharmawerte (-0,1%).

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Im DAX verloren Daimler Truck, MTU und Hannover Rück bis zu 7,8 Prozent. Auf der Gewinnerseite schlossen Sartorius 2,3 Prozent höher, nachdem die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung bekräftigt hatte. Merck KGaA legten um 1,5 Prozent zu. In der zweiten Reihe brachen Rheinmetall nach dem über 150-prozentigen Kursgewinn seit Jahresbeginn um 10,4 Prozent ein, K+S verloren über 9 Prozent. Auch hier dürften Gewinnmitnahmen den Druck verstärkt haben, die Aktie hat seit Jahresbeginn gut 40 Prozent gewonnen. Eckert + Ziegler sackten nach einer Gewinnwarnung um 16,2 Prozent ab. Shop Apotheke stiegen um 12,1 Prozent. Die Online-Apotgheke hat den Umsatz im zweiten Quartal um 15 Prozent auf 287 Millionen Euro gesteigert und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Uniper zeigten keine auffällige Bewegung auf die Nachricht, dass die Ratingagentur S&P den Bonitätsausblick für Uniper und die Mutter Fortum auf negativ gesenkt hat. Ähnlich bei Lufthansa. Auch hier legte der Kurs mit dem breiten Markt zu, obwohl die Tochter Brussels Airlines am Abend mitgeteilt hatte, im Juli und August fast 700 Flüge zu streichen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Im Spannungsfeld von Rezessionssorgen und stark fallenden Ölpreisen ist es am Dienstag an den US-Börsen turbulent zugegangen. Einem sehr schwachen Start folgte eine dramatische Erholung, angeführt von den als besonders zinsreagibel geltenden Technik- und Wachstumsaktien. Der Dow erholte sich um über 600 Punkte von seinem Tagestief. Auslöser der Erholung waren weiter deutlich sinkende Marktzinsen und der sehr feste Dollar sowie die einknickenden Ölpreise, was jeweils Inflationssorgen und damit Zinserhöhungserwartungen dämpfte. Gleichwohl ging weiter die Sorge um, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation in eine Rezession münden könnten. Dazu gesellte sich die Furcht vor einer Energiekrise in Europa, ebenfalls mit potenziell fatalen Folgen für die Konjunktur. Derweil fielen die US-Auftragseingänge im Mai deutlich besser als gedacht aus. Am Aktienmarkt lagen Papiere aus dem Energiesektor mit klarem Abstand am Ende mit einem Minus von 4,0 Prozent, gefolgt von Versorgeraktien (-3,4%). Exxon Mobil verloren 3,1 Prozent, obgleich der Gewinn im zweiten Quartal bis zu 18 Milliarden Dollar betragen dürfte, wie es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hieß. Es wäre der höchste seit fast 25 Jahren.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,82 -0,8 2,83 209,5 5 Jahre 2,83 -5,9 2,88 156,5 7 Jahre 2,87 -6,0 2,93 143,0 10 Jahre 2,82 -6,8 2,89 131,5 30 Jahre 3,06 -5,3 3,12 116,3

Die US-Zehnjahresrendite fiel um weitere 7 Basispunkte auf 2,82 Prozent und damit knapp unter die Zweijahresrendite, was als Rezessionssignal gilt. Mitte Juni hatte sie schon bei knapp 3,50 Prozent gelegen. Anleihen waren als vermeintlich sichererer Hafen gesucht und auch mit Spekulationen, dass die US-Notenbank womöglich auf das Bremspedal treten könnte bei den Zinserhöhungen angesichts der sich mehrenden Signale einer Konjunkturabschwächung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0259 -0,1% 1,0265 1,0396 -9,8% EUR/JPY 138,94 -0,4% 139,46 141,64 +6,2% EUR/GBP 0,8584 -0,0% 0,8587 0,8612 +2,2% GBP/USD 1,1953 -0,0% 1,1955 1,2077 -11,7% USD/JPY 135,42 -0,3% 135,85 136,16 +17,6% USD/KRW 1.306,48 -0,2% 1.308,53 1.302,45 +9,9% USD/CNY 6,7045 -0,2% 6,7199 6,6983 +5,5% USD/CNH 6,7096 -0,1% 6,7135 6,6993 +5,6% USD/HKD 7,8474 +0,0% 7,8469 7,8466 +0,7% AUD/USD 0,6796 -0,0% 0,6797 0,6827 -6,4% NZD/USD 0,6161 -0,2% 0,6170 0,6184 -9,8% Bitcoin BTC/USD 20.273,62 -0,3% 20.332,23 20.248,28 -56,2%

