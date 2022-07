Aktien: CureVac klammert sich an diesen Strohhalm

Anzeige / Werbung CureVac sieht seine Patente durch den millionenfach verkauften Corona-Impfstoff des Konkurrenten Biontech verletzt und klagt nun gegen diesen. Die Curevac-Aktie bleibt am Boden, Biontech erholt sich. CureVac hat eigenen Angaben zufolge deshalb Klage gegen Biontech und zwei Tochtergesellschaften des Mainzer Unternehmens beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. Der Tübinger Impfstoffentwickler strebe keine einstweilige Verfügung oder die Einleitung rechtlicher Schritte an, die die Produktion, den Verkauf oder den Vertrieb von Comirnaty durch Biontech und Pfizer behindern könnten. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Aber, CureVac wolle seine geistigen Eigentumsrechte "aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie" geltend machen, die zur Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen beigetragen unter anderem der SARS CoV-2 mRNA-Impfstoffe von Biontech als wesentlich angesehen werden. Dieser Erfolg basiere auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung und Innovation, unterstützt von CureVac als frühestem Pionier der mRNA-Technologie. Dementsprechend müssten die Rechte an geistigem Eigentum in Form einer fairen Vergütung anerkannt und respektiert werden, um in die Weiterentwicklung der mRNA-Technologie und neuer Klassen lebensrettender Medikamente investieren zu können. Curevac galt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, erlitt aber einen schweren Rückschlag, da sein eigenes Vakzin nicht so gut wirkte und das Projekt gestoppt wurde. Inzwischen arbeiten die Tübinger an einem verbesserten Vakzin zusammen mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline, während Biontech und Pfizer mit ihrem Impfstoff Milliardenumsätze einfahren. Biontech-Aktie nähert sich Widerstand

Die Aktie von Biontech bildet seit Monaten einen Boden aus ohne nachhaltige Impulse. Aktuell nähert sich der Titel wieder dem Widerstand bei 170 Dollar und wird dabei von einem steigenden MACD (Momentum) gestützt. Der übergeordnete Abwärtstrend seit August 2021 bleibt jedoch bestehen. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

